3 Stunden True Crime-Marathon heute im TV: Neue Thriller-Serie erzählt von 2 Mordfällen, die heftige Kontroversen auslösten

Heute läuft eine True Crime-Serie über zwei Mordfälle im Ersten, die 2016 Deutschland schockierten. Streamen könnt ihr den vierteiligen Krimi-Thriller bereits.

Wer True Crime mag, sollte sich dieses Wochenende an die ARD halten. Am heutigen Samstagabend läuft die vierteilige Thriller-Serie Spuren im TV: Dort begegnen Ermittler:innen zwei Mordfällen, in denen jeweils eine Frau überfallen, vergewaltigt und umgebracht wurde. Die realen Umstände trugen sich 2016 im Umkreis von Freiburg zu.

True Crime im TV: Darum geht's in der Thriller-Serie Spuren

Spuren fußt auf der wahren Geschichte der Ermittlungen im Mordfall Carolin G. Die Leiche der jungen Frau wurde 2016 im südbadischen Kaiserstuhl gefunden. Untersuchungen ergaben, dass sie vergewaltigt und erschlagen worden war. Mit dem ähnlichen Fall einer ermordeten Studentin im nahen Freiburg stellen die Beamt:innen zunächst eine Verbindung her. Es könnte sich um einen Serienkiller handeln.



Schaut euch hier den Trailer zu Spuren an:

Spuren - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das Drehbuch von Spuren basiert auf dem Tatsachenbericht Soko Erle von Walter Roth, Akteure tragen teilweise aber veränderte Namen. Das Team um Kriminaloberrätin Barbara Kramer (Nina Kunzendorf) widmet sich unermüdlich den Ermittlungen, fischt aber zunächst im Trüben. Insbesondere im Heimatdorf der Ermordeten wird es unruhig. Die Einwohner:innen hoffen, dass der Täter nicht aus ihrer Mitte kommt.

True Crime-Tipp: Apple Cider Vinegar läuft jetzt bei Netflix

Die zwei Mordfälle sorgten in den Monaten bis zur Aufklärung tatsächlich für heftige gesellschaftliche Diskussionen. Dabei spielte der Verlauf der Ermittlungen und insbesondere der Hintergrund der Täter sowie die Berichterstattung durch die Medien eine große Rolle.

Wann läuft Spuren im TV? Streamen könnt ihr die True Crime-Serie jetzt schon

Spuren läuft am heutigen Samstag, den 15. Februar 2025 ab 20:15 Uhr im Ersten. Der Sender strahlt alle vier Folgen hintereinander aus, was ohne Werbung einer Dauer von etwa drei Stunden entspricht. Alle Episoden gibt es bereits seit dem 7. Februar in der ARD Mediathek zu streamen.