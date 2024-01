4,6 Milliarden-Reihe wird endlich fortgesetzt: Der erste Trailer für Ich – Einfach unverbesserlich 4 verspricht große Gru-Änderung und zwei neue Fieslinge

Endlich ist es so weit: Der erste Trailer zu Ich – Einfach unverbesserlich 4 ist da. Gru muss gegen zwei neue Gegenspieler:innen bestehen und eine seiner größten Herausforderungen meistern.

Gru (Stimme im Original: Steve Carell) hat ein riesiges Imperium gebaut. Und zwar nicht nur in der Realität seiner Filme. Das Ich – Einfach unverbesserlich-Universum ist laut The Numbers mittlerweile über 4,6 Milliarden schwer. In Kürze soll Ich - Einfach unverbesserlich 4 das Animationskönigreich fortsetzen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ich – Einfach unverbesserlich 4 an:

Ich - Einfach unverbesserlich 4 - Trailer (Deutsch) HD

Gru muss in Ich – Einfach unverbesserlich 4 einem großen Racheplan entkommen

Im Vergleich zum Vorgänger Ich - Einfach unverbesserlich 3 hat sich in Grus Leben die vielleicht größte Änderung ergeben. Er ist mittlerweile Vater von vier Kindern: Zu seinen adoptierten Töchtern hat sich der kleine Gru Jr. gesellt, der von seinem Vater allerdings schockierend wenig hält.

Aber der Familienfrieden währt nicht lange. Gru, Ehefrau Lucy Wilde (Kristen Wiig) und ihre Sprösslinge müssen dem mörderischen Racheplan des fiesen Maxime Le Mal (Will Ferrell entkommen, der es mitsamt Freundin Valentina (Sofía Vergara) auf das Quartett abgesehen hat.

Wann kommt Ich – Einfach unverbesserlich 4 ins Kino?

Ich – Einfach unverbesserlich 4 kommt am 11. Juli 2024 in die deutschen Kinos. Neben den oben genannten Synchronsprecher:innen sind im Original des Films unter anderem Steve Coogan (Philomena) und Stephen Colbert (Monsters vs. Aliens) zu hören.

