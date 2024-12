4 Stunden Marathon heute im TV: 2 Schlachten-Epen und eines ist vom Gladiator-Regisseur

Zwei historische Schlachten-Epen voller Action zu Pferde sind heute im deutschen Fernsehen zu sehen. Ein Film ist sogar von Gladiator-Regisseur Ridley Scott.

Wer sich heute altrömisch bis mittelalterlich oder zumindest martialisch fühlt, kann sich im TV die volle vierstündige Historienschlachtenbreite geben. Den Anfang macht das Ritterepos Königreich der Himmel - Kingdom of Heaven von Ridley Scott (Gladiator), gefolgt von Die letzte Legion von Doug Lefler (Dragonheart II).

Heute im TV: Historien-Action mit Königreich der Himmel

Frankreich im 12. Jahrhundert: Der Schmied Balian (Orlando Bloom) trauert um seine Familie und wird zum Mörder, als ein Priester (Michael Sheen) seine verstorbene Frau verdammt und sich an ihr bereichert. Auf dem Weg nach Jerusalem, wo er Vergebung erlangen will, trifft Balian auf den Kreuzritter Ibelin (Liam Neeson), bei dem es sich um seinen Vater handelt. Der junge Mann wird zum Ritter geschlagen und dient nun König Baldwin IV. (Edward Norton), der sich gegen fanatische Templer und ein Sarazenenheer wehren muss. Dabei verliebt Balian sich unglücklich in die Prinzessin Sybilla (Eva Green).

Die Handlung von Königreich der Himmel basiert nur lose auf den historischen Ereignissen, die zu den Dritten Kreuzzügen führten, die William Monahan (The Departed) für den Film in Drehbuchform brachte. Der Moviepilot-Community war das trotzdem eine 7 im Rating wert.



Aber auch Ridley Scotts Kameramann John Mathieson (Gladiator II) hat mittlerweile ein Hühnchen mit dem heute 86-jährigen Filmemacher zu rupfen.

Und gleich im Anschluss im TV: Die letzte Legion

Rom ums Jahr 460 nach Christus: Als der zwölfjährige Romulus Augustulus (Thomas Brodie-Sangster) zum nächsten Kaiser Roms ernannt werden soll, fordert ein Heeresführer der Goten (Peter Mullan) einen Teil Italiens und lässt nach Ablehnung seiner Forderung den jungen Kaiser verschleppen. Um ihn ausfindig zu machen, macht sich Aurelius (Colin Firth), General der Neunten Legion, auf den Weg und treffen auf die byzantinische Kriegerin Mira (Aishwarya Rai), die sich ihnen anschließt. Doch um ihre Prüfungen zu bestehen, benötigen sie die Unterstützung der letzten verbliebenen Legion in Britannien.

Auch dieser Film orientiert sich nur grob an den geschichtlichen Ereignissen, die den Untergang des Römischen Reiches ausmachen. Vermischt wird die Historie dabei mit der Artussage, wobei das Schwert von Julius Caesar mit der gleichen Legendenmagie wie Excalibur belegt wird.

Wann und wo laufen die beiden Historienfilme im TV?

Königreich der Himmel ist am heutigen Mittwoch, den 4. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei Nitro zu sehen, gefolgt von Die letzte Legion um 22:55 Uhr. Den erstgenannten Film findet ihr auch bei Disney+ im Stream oder bei Amazon, MagentaTV und Co., wo auch der letztgenannte Film als Leih- und Kauftitel streambar ist.