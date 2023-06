420 Jahre alte Geschichte jetzt neu im Kino: Trotz über 100 Verfilmungen habt ihr sie so noch nie gesehen

Ein diese Woche elementarer Kinostart legt eine Story neu auf, die ihr wahrscheinlich schon mehrfach gesehen habt – aber so wie hier gewiss noch nicht.

1597 wurde William Shakespeares Stück Romeo und Julia zum ersten Mal aufgeführt. 426 Jahre später ist die Erzählung des unglückseligen Liebespaares aus verfeindeten Lagern immer noch ein beliebtes Thema. Mittlerweile existieren über 100 Verfilmungen des Stoffes , die von klassischeren Umsetzungen wie Romeo & Julia über moderne Interpretationen wie William Shakespeares Romeo + Julia bis hin zu verschleierten Adaptionen wie West Side Story reichen.

Doch wer glaubt, alles schon gesehen zu haben, was die Geschichte hergibt, irrt. Denn am 22. Juni 2023 startet mit Elemental der neuste Pixar-Animationsfilm in den deutschen Kinos, der die Romeo-und-Julia-Idee auf völlig neue Weise visualisiert.

Pixars Elemental erzählt im Kino eine uralte Geschichte völlig neu

In Element City, wo die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft lebendig sind und als Personen (ähnlich wie in Zoomania) in unterschiedlichen Bezirken wohnen, ist Ember zu Hause. Die junge Feuer-Frau mit dem aufbrausenden Temperament ist die Tochter von Einwanderern, die in der Großstadt einen Neuanfang wagten und einen Laden eröffneten. Dieses Geschäft soll Ember übernehmen, doch nach einem Wasser-Einbruch könnte es für immer geschlossen werden.



Disney/Pixar Elemental: Ember & Wade

So trifft Ember auf den sensiblen Wasser-Mann Wade, der charakterlich das komplette Gegenteil von ihr ist. Ember und Wade sind buchstäblich wie Feuer und Wasser. Und wenn es in Element City eine Regel gibt, dann die, dass die unterschiedlichen Elemente sich nicht vermischen können. Zwischen den Feuer- und Wasser-Leuten besteht sogar eine besonders ausgeprägte Feindschaft. Trotzdem kommen die zwei sich näher.

Pixars Elemental erzählt die Romeo und Julia-Geschichte mit elementaren Wortspielen, absurder Situationskomik und abgedreht bunten Fantasie-Wesen, die von sportliebenden Wolken-Damen bis zu pubertierenden Erd-Jungen reichen, die flirtend Blumen aus ihren Achselhöhlen sprießen lassen. So habt ihr Shakespeare gewiss noch nicht gesehen.

Elemental ist mehr als nur ein Romeo und Julia-Remake

Elemental wäre aber kein Pixar-Film, wenn der neue Romeo-und-Julia-Dreh die einzige Besonderheit des Animationsabenteuers bliebe. Neben Embers und Wades Liebe spielt vor allem der Einwanderer-Status von Embers Familie eine wichtige Rolle und verleiht dem Film eine aktuelle Note. Denn die brennenden Feuer-Menschen werden in Element City meist als Außenseiter und "gefährliche" Immigranten gemieden.

Disney/Pixar Die Elemente von Element City

Wie sehr diese Ebene Elemental-Regisseur Peter Sohn (Arlo & Spot) persönlich am Herzen lag, der hier seine eigenen Erfahrungen als Kind koreanischer Einwanderer verarbeitete, ist immer dann zu spüren, wenn die gegenseitigen Erwartungen von Ember und ihren Eltern aufeinandertreffen. Denn Embers Vater will seiner Tochter mit dem Familien-Laden eine bessere Zukunft ermöglichen und verbietet ihr den Umgang mit Wade. Aber wie weit ist es richtig, die alten Traditionen zu ehren und ab wann muss ein Kind seine eigene neue Identität finden, um glücklich zu werden?

