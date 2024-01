4K-TV von Sony zum Hammerpreis: Dieser Smart-TV mit Dolby Atmos bietet euch coole Gaming Features

Sony hat mit dem Bravia KD-55X85L einen 4K-Fernseher im Angebot, der nicht nur mit hervorragender Bildqualität, sondern auch spannenden Gaming-Features überzeugt. Bei MediaMarkt gibt es den TV jetzt supergünstig.

Der Super Bowl 2024 steht vor der Tür und ihr seht euch noch nach einem neuen Fernseher um, der euch eines der größten Sportspektakel der Welt gebührend genießen lässt? Dann könnte der Sony Bravia KD-55X85L LED TV mit 55 Zoll Bilddiagonale genau die richtige Wahl für euch sein.

Denn der Fernseher mit Full Array LED-Display gehört zu den Bravia-Modellen des japanischen Herstellers mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und richtet sich explizit an Sportfans. Zusätzlich verfügt der KD-55X85L über diverse nützliche Zusatzfeatures, die ihn auch für Gamer:innen interessant machen - und noch dazu gibt es ihn bei MediaMarkt gerade zum Schnäppchenpreis.

Sony Bravia KD-55X85L: Ein Fernseher für Film-, Sport- und Gaming-Fans

Derzeit könnt ihr den Sony Bravia KD-55X85L bei MediaMarkt für 849 Euro * kaufen. Das entspricht einem Rabatt von 39 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Zusätzlich kassieren myMediaMarkt-Kund:innen im Rahmen einer besonderen Aktion die zehnfache Menge an Punkten für ihren Einkauf. Dadurch spart ihr effektiv noch einmal 40 Euro auf den Kaufpreis des Fernsehers, den ihr aktuell nirgendwo günstiger kaufen könnt.



Dass der Bravia-Fernseher mit seiner 4K-Auflösung und der 55-Zoll-Bilddiagonale sowohl für Sport- und Film-Fans als auch für Gamer:innen interessant ist, verrät ein Blick auf die Spezifikationen des Modells:

4K Full Array LED Display mit 55 Zoll Bilddiagonale

HDR10 + HLG



120Hz Bildrate



Gaming-Menü mit Bewegungsunschärfereduzierung, Schwarzausgleich, Fadenkreuz und anpassbarem Bildschirm mit Zoomfunktion

Low-Latency-Modus in HDMI 2.1



4x HDMI, 2x USB



Dolby-Atmos-Support

Wie bekomme ich zusätzlich Rabatt über die Punkte-Aktion bei myMediaMarkt?

Um von der Punkte-Aktion zu profitieren, müsst ihr euch als myMediaMarkt-Kund:in im Online-Shop registrieren oder anmelden und den Fernseher in euren Warenkorb legen. Nach Abschluss des Kaufvorgangs erhaltet ihr insgesamt 42.450 Punkte gutgeschrieben.



Pro 10.000 Punkte erhaltet ihr einen Gutschein im Gegenwert von 10 Euro. Löst ihr die Punkte von eurem Kauf des Bravia KD-55X85L ein, erhaltet ihr also einen Gutschein über 40 Euro, den ihr bei eurem nächsten Einkauf in einem MediaMarkt oder dem MediaMarkt-Onlineshop einlösen könnt (allerdings mit der Beschränkung, dass euer Einkaufswert mindestens der fünffachen Summe des Gutscheins entsprechen muss).



Die Aktion, bei der ihr die zehnfache Menge an Punkten bekommt, läuft übrigens noch bis zum 06. Februar 2024 um 23:59 Uhr. Ihr solltet euch also sputen, wenn ihr euch den Gutschein sichern wollt.



Warum lohnt sich der Kauf von Sonys Bravia 55-Zoll-Fernseher?



Sony bewirbt den Bravia KD-55X85L mit einer herausragenden Qualität bei Farbe und Kontrast, was die Redaktion von What Hi-Fi? in ihrem Test bestätigt hat. Das Fazit: Der Fernseher bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, weil Käufer:innen viel Gegenwert für ihr Geld bekommen.



Der KD-55X85L gehört zu den günstigsten Bravia-Fernsehern von Sony, kann beim Bild aber trotzdem überzeugen. Wer also einen guten 4K-TV eines namhaften Herstellers sucht, jedoch weniger als 1.000 Euro ausgeben möchte, sollte hier definitiv zuschlagen.



