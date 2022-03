5 Jahre später: Extrem gruseliger Horrorfilm auf Netflix wird überraschend fortgesetzt

Das hat gedauert: 2017 sorgte der Horrorfilm Veronica bei Netflix für weltweiten Grusel. 5 Jahre später kündigt der REC-Regisseur doch noch eine Art Fortsetzung an.

2017 wurde der Horrorfilm Veronica - Spiel mit dem Teufel teilweise ganz schön gehypt und als gruseligster Film des Jahres beschrieben. Dieses Versprechen konnte der spanische Schocker nicht erfüllen, kurzweilige Grusel-Unterhaltung lieferte er aber allemal. Seitdem wurde es ruhig um die Regiearbeit von [REC]³: Genesis-Regisseur Paco Plaza. Nun meldet sich der spanische Horror-Experte zurück: Veronica bekommt einen Prequel-Film bei Netflix und Plaza führt erneut Regie.

Worum geht's in dem Horrorfilm bei Netflix?

Di 15-jährige Verónica lebt mit ihrer Familie in Madrid und muss sich nach dem Tod ihres Vaters verstärkt um ihre jüngeren Geschwister kümmern. Während einer Sonnenfinsternis versucht das Mädchen per Ouija-Brett mit ihrem Vater Kontakt aufzunehmen. Danach häufen sich die übernatürlichen Ereignisse in ihrem Umfeld. Bei der älteren Nonne mit dem Spitznamen "Schwester Tod" wächst ein Verdacht: Verónica wurde von einem Geist besessen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen, versucht sich das Mädchen von der dunklen Macht zu befreien.

"Schwester Tod" kriegt ihren eigenen Film

Die Geschichte des neuen Prequel-Horrorfilms Sister Death wird die Vorgeschichte der Nonne aus Veronica erzählt (via Bloody Disgusting )

Im Spanien nach dem Zweiten Weltkrieg kommt Narcisa (Aria Bedmar), eine Novizin mit übernatürlichen Kräften, bei einer Mädchenschule an, um zu unterrichten. Als die Tage vorüberziehen, führen seltsame Ereignisse und zunehmend verstörende Situationen, die sie quälen, dazu die schreckliche Reihe von Ereignissen zu enthüllen, die das Konvent umgeben und dessen Bewohnerinnen erwarten.

Die Figur war bereits Hauptfigur eines Comics, der in einer Blu-ray-Veröffentlichung von Veronica enthalten war:

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und wann Sister Death in Deutschland bei Netflix veröffentlicht wird. Veronica könnt ihr derzeit beim Streaming-Dienst anschauen.

