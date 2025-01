50 Jahre alte Kultserie mit über 200 Folgen bekommt Netflix-Reboot

Netflix macht sich nach Fuller House und weiteren Neuauflagen an das nächste Serien-Reboot, das auf dem ultimativen Heile-Welt-Drama aus den 1970er Jahren basiert.

Die Kultserie Unsere kleine Farm lief von 1974 an neun Staffeln und knapp über 200 Folgen lang. Erzählt wurde die Geschichte der amerikanischen Farmerfamilie Ingalls aus Minnesota, mit der es demnächst ein Wiedersehen auf Netflix geben wird, wo man ein Reboot des klassischen Wohlfühlformats bestellt hat.

Unsere kleine Farm als Netflix-Serie: Wer steckt dahinter?

Die neue Netflix-Version basiert wie schon das Original auf den Little House on the Prairie-Büchern von Autorin Laura Ingalls Wilder, mit denen sie Notizen aus ihrer Kindheit und Jugend zusammenfasste. Wie Variety meldet, wird diese neunteilige Vorlage diesmal von Showrunnerin Rebecca Sonnenshine in Serienform gebracht, die vorher an Formaten wie The Vampire Diaries, The Boys und Archive 81 gearbeitet hat.

Versprochen wird eine Unsere kleine Farm-Neuauflage, die gleichzeitig hoffnungsvolles Familiendrama, epischer Überlebenskampf und Geschichte des Amerikanischen Westens sein soll. Showrunnerin Sonnenshine dazu:

Als ich fünf Jahre alt war, habe ich mich zutiefst in diese Bücher verliebt. Sie haben mich dazu inspiriert, Autorin und Filmemacherin zu werden, und ich fühle mich geehrt und freue mich, diese Geschichten mit Netflix für ein neues internationales Publikum zu adaptieren.

Wie man sich den Serienklassiker Unsere kleine Farm heute ansehen kann

Zum Team der Producer zählt auch Trip Friendly, der Sohn von Ed Friendly, der damals die Originalserie mit Michael Landon , Karen Grassle und Melissa Gilbert als Laura Ingalls produzierte. Über den Cast der Neuauflage ist noch nichts bekannt.

Wer sich vor der neuen Netflix-Serie das Original ansehen möchte, findet alle neun Staffel von Unsere kleine Farm beim Amazon-Channel MGM+, während wechselnde Folgen gratis bei Joyn vorliegen. Eine deutsche Blu-ray-Gesamtbox * der Serie erschien 2018 bei Universal.

