6 Jahre alter Marvel-Traum wird endlich wahr: Amazons schräge Spider-Man-Serie kommt mit dem perfekten Hauptdarsteller

Nach brodelnder Gerüchteküche wird es nun Wirklichkeit: Die Amazon-Serie um Spider-Man Noir hat ihren Hauptdarsteller in dem absoluten Wunschkandidaten der Fans gefunden.

2018 eröffnete uns das Multiversum in Spider-Man: A New Universe eine Vielzahl an Variationen des beliebten Superhelden, die sich um Miles Morales (Originalstimme: Shameik Moore) versammelten und ihn bei seinen Abenteuern zur Seite standen. Einer davon war der mürrische, aus dem New York der 1930er Jahre entschwundene Spider-Man Noir, der von Nicolas Cage gesprochen in Windeseile zum Fanliebling avancierte.

Letztes Jahr kündigte Amazon schließlich ein eigenes Serienprojekt um den schrägen Antihelden an, das als Live-Action-Format gemeinsam mit Sony für den Streamer entwickelt werden sollte. Marvel-Fans waren sich dabei schnell einig, wer Spider-Man Noir in der Serie verkörpern muss, wagten trotz brodelnder Gerüchteküche jedoch noch nicht vollends darauf zu hoffen. Jetzt wurde es allerdings offiziell bestätigt: Nicolas Cage wird für die Serie Spider-Man Noir erneut seine Stimme leihen.

Fan-Träume werden wahr: Nicolas Cage wird für Amazon-Serie zu Spider-Man Noir

Der Dream Scenario-Star hatte erst im März dieses Jahres gegenüber Collider erklärt, dass es Gespräche bezüglich seiner Rückkehr als Spider-Man Noir in der Amazon-Serie gegeben hatte. Dabei tat Cage bereits eine ganze Reihe von Ideen für die Rolle kund, in der er verschiedene "Performances des goldenen Hollywood-Zeitalters kombinieren" und den Antihelden als eine Mischung aus Humphrey Bogart und James Cagney verkörpern wolle. Damals war allerdings noch nichts in trockenen Tüchern.

Sony Spider-Man Noir in Spider-Man: A New Universe

Nun wird er womöglich die Chance dazu erhalten, diese Vorstellungen umzusetzen. Wie Amazon in einem offiziellen Statement verkündete (via The Hollywood Reporter ), soll Nicolas Cage Spider-Man Noir seinen einzigartigen Stempel aufdrücken dürfen:

Wir freuen uns unglaublich, dass Nicolas Cage die Serie anführen wird! Niemand sonst könnte solchen Pathos, Schmerz und Herz in diese Figur einbringen.

Das ist Amazons Spider-Man Noir

Die Serie wird sich um den titelgebenden Antihelden drehen, der vom Unglück und steigendem Alter geplagt im New York City der 1930er Jahre als Privatdetektiv auf Verbrecherjagd geht.

Phil Lord und Chris Miller, die die Figur bereits in Spider-Man: A New Universe auf die große Kinoleinwand brachten, sind gemeinsam mit Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home) an der Serie als ausführende Produzent:innen beteiligt. Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher) werden bei Noir als Showrunner fungieren.

Wann die Serie auf Amazon Prime Video erscheinen wird, steht bisher noch nicht fest.

