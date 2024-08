6 Stunden langes Sci-Fi-Epos stürmt Netflix-Charts, obwohl es von der Kritik zerstampft wird

Der Director's Cut von Zack Snyders Rebel Moon-Saga erobert aktuell die Netflix-Charts. Die Kritik hat jedoch nur wenig gute Worte für das ultralange Sci-Fi-Spektakel übrig.

Zack Snyders Rebel Moon-Filme zählten im vergangenen Jahr zu den heiß erwartetesten Sci-Fi-Krachern der Saison. So herbe war dann für viele die Enttäuschung, als die beiden Teile auf Netflix einzogen und Kritik und Fans nur wenig begeistern konnten. Trotz ermüdender Rückmeldung brachte Snyder vor wenigen Tagen seine härtere und ultralange Fassung der Filme zum Streamer, die mit mehr Sex, Kraftausdrücken und Gewalt aufwarten.

Auch wenn die Presse hier wieder nicht in Lobgesänge verfällt, kann sich Snyder wenigstens einen Erfolg auf die Fahne schneiden: Er ist mit beiden Filmen in der Netflix Top 10 gelandet.

Director's Cut von Rebel Moon schafft es in die Netflix-Charts ‒ trotz vernichtender Kritiken

So schaffte es Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers in der ungekürzten Fassung auf Platz 8 der Film-Charts des Streamers, während Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin dicht dahinter auf Platz 9 folgt. Auch scheinen Snyders Director's Cuts generell mehr Anklang beim Publikum zu finden, als seine gekürzten Fassungen. Bei Rotten Tomatoes schafft es Teil 1 in der neuen Fassung etwa auf einen Score von 67 Prozent ‒ gegen eine Wertung der gekürzten Fassung von 56 Prozent. Bei Teil 2 ist ein ähnlicher Aufschwung von 47 auf 69 Prozent zu verzeichnen.

Schaut hier ein Behind the Scenes-Video zu Rebel Moon:

Rebel Moon - Hinter den Kulissen (Deutsche UT) HD

Auch die Presse schenkt den ungekürzten Fassungen wenige Prozentpunkte mehr, ist jedoch insgesamt nicht so gnädig wie das Publikum. Eine vernichtende Wertung von jeweils 33 Prozent für Teil 1 und Teil 2 spricht da doch klare Worte, die vom Branchenmagazin Forbes auf den Punkt gebracht werden: "Länger, blutiger und verbessert gar nichts." Auch TheWrap hat sich von Rebel Moon verabschiedet: "Wer schon von der ersten Fassung nicht überzeugt war, wird auch von der neuen Version kalt gelassen."

Wann kommt Rebel Moon 3 auf Netflix?

Wer Gefallen an den Sci-Fi-Krachern gefunden hat ‒ egal ob in der gekürzten oder ungekürzten Fassung ‒ darf sich allerdings jetzt schon auf eine Fortsetzung freuen. Zack Snyder habe bereits verkündet, dass er mindestens noch einen dritten Teil zu Netflix bringen will. Wann dieser auf dem Streamer erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt. Vor 2026 ist damit aufgrund des hohen Produktionsaufwands nicht zu rechnen.

