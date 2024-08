6 Stunden Sci-Fi-Krieg neu bei Netflix: Ungekürzte Fassung von Weltraum-Spektakel endlich verfügbar

Zack Snyders zweitteiliges Sci-Fi-Epos Rebel Moon ist jetzt in neuer Version auf Netflix verfügbar. Sie soll deutlich brutaler und freizügiger sein als ihr Vorgänger.

Netflix' großes Sci-Fi-Epos ist zurück. Und dieses Mal in einer Fassung, die sich viele Fans seit langem wünschen: brutal und versaut. Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin sind jetzt als ungekürzte Director's Cuts verfügbar. Und wie der erste Trailer zeigt, gibt es große Unterschiede zur ersten Version.

Schaut euch hier den Trailer zum Rebel Moon Director's Cut an:

Rebel Moon: Director's Cut - Trailer (Deutsch) HD

Netflix veröffentlicht harte Rebel Moon-Versionen: Sie zeigen die ursprüngliche Idee

Rebel Moon dreht sich um Kora (Sofia Boutella), deren Planet eines Tages durch Schergen des finsteren Imperiums heimgesucht wird. Die Kriegsveteranin sucht daraufhin auf den Nachbarplaneten nach Kämpfer:innen für den Widerstand.

Zack Snyder entwarf Rebel Moon ursprünglich als Star Wars-Story. Schließlich konnte er die Idee ohne Lichtschwert-Bezug bei Netflix umsetzen. Wie er auf X erklärt, handelt es sich bei der ungeschnitten Fassung um seine ursprüngliche Vision.

Wann kommt Rebel Moon 3?

Snyder hat mindestens drei Teil für seine Rebel Moon-Reihe geplant. Ob und wann der dritte Film erscheint, ist allerdings noch nicht klar. Wir rechnen frühestens 2026 mit einem Start. Neben Boutella sind in den ersten beiden Filmen unter anderem auch Ed Skrein (Deadpool) und Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) vor der Kamera zu sehen.

