6-teilige Thriller-Serie verspricht auf Netflix Hochspannung: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Bei Netflix können Thriller-Fans ab sofort die neue Serie Red Eye streamen. Über 6 Folgen sorgt eine Mordserie an Bord eines Flugzeugs für nervenaufreibende Spannung.

Netflix und Richard Armitage. Das scheint die ideale Kombination für packende Thriller-Geschichten zu sein. Immerhin ist der britische Schauspieler bald schon zum vierten Mal in einer Harlan Coben-Serie des Streaming-Diensts zu sehen. Ob ihr nun Armitage-Fans seid oder einfach nur hochspannende Serien-Unterhaltung schauen wollt: Bei Netflix gibt es mit der neuen Miniserie Red Eye jetzt passenden Thriller-Nachschub.

Flugzeug-Thriller bei Netflix: Darum geht's in Red Eye

Die Handlung von Red Eye beginnt mit einer Verhaftung. Dr. Matthew Nolan (Richard Armitage) soll während einer Dienstreise in Peking einen Mord begangen haben und wird nach seiner Rückkehr in Großbritannien prompt in Handschellen gelegt.

Die Polizistin Hana Li (Jing Lusi) soll ihn nun zurück nach China eskortieren, wo Matthew den Behörden ausgeliefert werden soll. Die Rückreise per Nachtflug wird jedoch von einer rätselhaften Mordserie an Bord des Flugzeugs erschüttert. Aber wer ist der Täter oder die Täterin? Auf engstem Raum liegen bald schon die Nerven blank.

Schaut euch hier den Trailer zu Red Eye an:

Red Eye - S01 Trailer (English) HD

Das klaustrophobische Setting eines Flugzeugs gepaart mit einem Whodunit-Rätsel, Verschwörungen und jeder Menge Wendungen versprechen nervenaufreibende Serien-Unterhaltung, die sich perfekt für einen Binge eignet. Ihr könnt die komplette Serie nämlich problemlos an einem Nachmittag oder nach Feierabend durchschauen. Um bis zum packenden Finale von Red Eye zu gelangen, braucht es nicht mal 5 Stunden.



Der kreative Kopf hinter der Serie kennt sich bestens mit spannenden Szenarien im Flugzeug aus. Erschaffen wurde Red Eye nämlich von Peter A. Dowling, der auch das Drehbuch zum Flugzeug-Thriller Flightplan - Ohne jede Spur mit Jodie Foster verfasste. Red Eye ist übrigens kein Netflix-Original, sondern eine eingekaufte Miniserie des britischen TV-Senders ITV.

