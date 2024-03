Nach In ewiger Schuld stellt Netflix die nächste Harlan Coben-Serie vor – und besetzt zum 4. Mal denselben Star

Netflix stellt aktuell seine kommenden Projekte vor. Dazu gehört auch die neueste Harlan Coben-Verfilmung. Jetzt wurde der Cast der heiß erwarteten Serie enthüllt.

Heimlich, still und leise hat sich Netflix in den vergangenen Jahren ein ganzes Universum an Harlan Coben-Verfilmungen aufgebaut. Die Geschichten des US-amerikanischen Schriftstellers erfreuen sich nicht nur in gedruckter Form großer Beliebtheit. Auch die Serien-Umsetzungen werden von den Fans verschlungen.

Erst Anfang des Jahres belagerte In ewiger Schuld wochenlang die Netflix-Charts. Nun kündigt sich das nächste Projekt aus dem Coben-Kosmos an. Es handelt sich um die Thriller-Serie Ich vermisse dich, die auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2014 basiert. Im Original trägt dieser den Titel Missing You.

Neue Harlan Coben-Serie bei Netflix: Einmal mehr dreht sich der Krimi-Plot um eine verschwundene Person

Netflix hat die neue Coben-Serie vor wenigen Stunden bei einer Programmpräsentation in Großbritannien vorgestellt. Die Geschichte dreht sich um Detective Kat Donovan. Vor elf Jahren ist ihr Verlobter Josh spurlos verschwunden. Doch dann entdeckt sie ihn nach all der Zeit auf einer Dating-App – oder zumindest sein Gesicht.

Apple TV+ Rosalind Eleazar, die Hauptdarstellerin der neuen Coben-Serie bei Netflix

Handelt es sich dabei wirklich um Josh? Oder hat jemand seine Identität gestohlen? Kat schaut sich die Sache näher an und muss schockiert feststellen, dass die einstige Liebe ihres Lebens der Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Daraufhin begibt sie sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit, um Erlösung zu finden.

Rosalind Eleazar (Slow Horses) übernimmt die Hauptrolle und ist in allen fünf Episoden der Miniserie zu sehen. Zudem dürfen wir uns über die Rückkehr eines Schauspielers freuen, der bereits zuvor in drei verschiedenen Coben-Verfilmungen bei Netflix zu sehen war: Richard Armitage aka Thorin Eichenschild aus den Hobbit-Filmen.

Vor Missing You spielte Armitage in Ich schweige für dich (2020) und Wer einmal lügt (2021) mit. Auch in der dieses Jahr erschienen Serie In ewiger Schuld war er ein wichtiger Teil des Ensembles. Es wirkt geradezu, als würde Netflix keiner Coben-Serie grünes Licht geben, wenn Armitages Name nicht auf dem Call-Sheet steht.



Netflix Richard Armitage, ein gern gesehener Gast im Coben-Universum bei Netflix

Wichtig sei an dieser Stelle zu betonen, dass Armitage in jeder Serie eine andere Rolle spielt. Obwohl die Verfilmungen auf denselben Autoren zurückgehen, sind sie inhaltlich nicht so verknüpft wie etwa die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe. Ihr könnt Ich vermisse dich also problemlos ohne jegliches Vorweisen schauen.



Neben Eleazar und Armitage gehören u.a. Jessica Plummer (EastEnders), Steve Pemberton (Happy Valley), Paul Kaye (Sexy Beast), Samantha Spiro (Sex Education), Lisa Faulkner (Archie) und Mary Malone (Doctor Who) zum Cast von Ich vermisse dich. Es ist die insgesamt neunte Coben-Verfilmung aus dem Hause Netflix.

Ich vermisse dich: Wann startet die neue Coben-Serie?

Bisher gibt es kein konkretes Startdatum für Ich vermisse dich aka Missing You. Bei dem Produktionstempo, das Netflix bei den Coben-Serien hinlegt, könnte es aber durchaus sein, dass wir noch vor Ende des Jahres mit einem Startdatum rechnen können. Die Dreharbeiten laufen seit wenigen Wochen in Großbritannien.

