Tritt Netflix-Hit Der Killer und 8 andere Filme in den Staub: Adam Sandler hat mit seinem neuen Film einen unfassbaren Rekord aufgestellt

Adam Sandler ist seit kurzem in einem Film auf Netflix zu hören, der schon nach einer Woche einen gewaltigen Streaming-Rekord gebrochen hat. Selbst Hits wie Der Killer sehen dagegen alt aus.

Adam Sandlers Animationsfilm Leo stellt Netflix-Rekord mit über 60 Millionen Stunden auf

Adam Sandler ist der unangefochtene König von Netflix. Der Comedy-Star hat bereits mehrere erfolgreiche Kollaborationen mit dem Streamingdienst auf dem Kerbholz. Sein neuer Film, das Animations-Abenteuer Leo und selbst heiß erwartete Konkurrenten wie den Thriller Der Killer hinter sich zurückgelassen.

Wie eine Netflix -Auswertung zeigt, hat es Leo in der vergangenen Woche an die Spitze der global meistgesehenen Filme geschafft. Der Animationsfilm wurde zwischen dem 20. und dem 26. November unglaubliche 34 Millionen Mal gesehen und ist mit 60 Millionen Stunden "View Time" das erfolgreichste Animationsfilm-Debüt auf Netflix (via Comicbook.com ).

Der Weihnachts-Hit Best. Christmas. Ever! und David Finchers Der Killer müssen sich auf Platz 2 und 3 mit einem Bruchteil der Zahlen begnügen. Zum Vergleich: In seiner ersten Woche kam Der Killer auf 55,7 Millionen Stunden, wurde also auch in dieser Metrik von Leo überholt.

Netflix Leo

Adam Sandler hat nach Netflix-Kollaborationen wie Hubie Halloween und dem Meisterwerk Der schwarze Diamant also einen weiteren Erfolg eingefahren.

Leo dreht sich um eine Eidechse (Stimme im Original: Adam Sandler) und seinen Schildkröten-Freund Squirtle (Bill Burr), die ihr ganzes Dasein im Terrarium einer Schule gefristet haben. Bis sie beschließen, ihr Leben umzukrempeln und auszubrechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

