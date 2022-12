Adam Sandler sollte ikonische Rolle in Tarantino-Meisterwerk spielen – jetzt erklärt der Regisseur, warum daraus nichts wurde

Adam Sandler sollte eigentlich in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds mitspielen. Die Idee scheiterte wegen eines anderen Film.

Quentin Tarantinos Nazi-Jagd Inglourious Basterds gilt bei vielen Fans als absolutes Meisterwerk. Für eine ikonische Rolle des Films hatte der Regisseur aber eine skurrile Casting-Idee, die den Film womöglich noch besser gemacht hätte. Er wollte Comedy-Veteran Adam Sandler als den "Bärenjuden" Donny Donowitz besetzen. Leider scheiterte der Plan.



Adam Sandler in Tarantino-Meisterwerk: "Ich darf Nazis verprügeln?"

Dieses Detail enthüllte Tarantino im Club Random -Podcast gegenüber Comedy-Legende Bill Maher und Regie-Kollege Judd Apatow. Sandlers Casting in Apatows Wie das Leben so spielt war dabei dafür verantwortlich, dass er die Rolle in Inglourious Basterds absagen musste.

Er hätte auf jeden Fall [Wie das Leben so spielt] machen sollen, weil es [so ein persönlicher Film für euch war]. Aber ja, ich habe den Bärenjuden für Adam Sandler geschrieben. [Ich erzählte es ihm und er sagte:] "Oh Mann, ich darf Nazis mit einem Baseballschläger verprügeln? Verdammt großartig! Ich kann es kaum erwarten!

Universal Donowitz (Roth) und Rayne (Brad Pitt) in Inglourious Basterds

Die Rolle des jüdischen Soldaten, der per Baseballschläger Rache an den Mördern seines Volkes nimmt, musste notgedrungen anders besetzt werden und ging schließlich an Eli Roth. Sandler in einem dermaßen gegen sein herkömmliches Rollenprofil gebürsteten Auftritt zu sehen, wäre sicher für viele Zuschauer ein Highlight des Films gewesen.

Hättet ihr gerne Adam Sandler als Donny Donowitz gesehen?