7.1.4-Soundsystem von Sennheiser im freien Preisfall: Gönnt euch die ultimative Kino-Soundbar bei den Amazon Oster-Angeboten

Ihr habt wenig Platz zu Hause, wollt aber nicht auf Surround-Sound im Heimkino verzichten? Dann ist die Sennheiser Ambeo Plus die perfekte Lösung für euch. Sie hat ein ganzes Soundsystem mit 9 Lautsprechern eingebaut und begeistert mit spektakulärem Dolby Atmos.

Für Heimkino-Fans ist bei den Amazon Oster-Angeboten wieder einiges dabei. Seid ihr auf der Suche nach richtig gutem Heimkino-Sound? Dann ist die Sennheiser Ambeo Plus die erste Wahl. Sie überzeugt mit fantastischem 3D-Sound, der, bis auf ihre große Schwester Ambeo Max, alle andere Klangriegel in den Schatten stellt. Bei Amazon spart ihr jetzt 400 Euro.

Sennheiser-Soundbar zum Hammerpreis Deal Zu Amazon

Sennheiser Ambeo Plus: 9 Lautsprecher sorgen für einen riesigen Klang

Die wenigsten Soundbars erreichen einen raumfüllenden Klang ohne zusätzliche Lautsprecher, doch der Sennheiser Ambeo Plus gelingt das akustische Kunststück tatsächlich. Ganze 9 Lautsprecher und integrierte Dual-Subwoofer sorgen mit insgesamt 400W (RMS) für mächtig Druck.

Zwei nach oben gerichtete Lautsprecher kümmern sich um die 3D-Soundeffekte, wenn ihr euch Dolby Atmos- oder DTS:X-Material zu Gemüte führt. Die breite Klangbühne kann durchweg begeistern und was die Sennheiser-Soundbar an Bass fabriziert, ist für eine Solo-Soundbar unerhört, dabei ist sie mit ihren 105 cm Breite sogar relativ schmal.

Braucht ihr noch mehr Low End, dann könnt ihr den Klangriegel um den Sennheiser Ambeo Sub * ergänzen, der nochmal ein ganzes Stockwerk tiefer geht. Bis 27 Hz hinab lässt der Subwoofer epische Filmsoundtracks richtig scheinen.

Genial sind auch die verschiedenen Klangmodi, wie der Nachtmodus oder der Dialogmodus, die je nach Situation den Heimkino-Alltag enorm erleichtern. Fünf verschiedene Klangeinstellungen gibt es insgesamt.

Auf umfangreiche Anschlussmöglichkeiten müsst ihr bei der Sennheiser Ambeo Plus nicht verzichten: HDMI mit eARC, zwei HDMI-Eingänge für den direkten Anschluss weiterer Geräte und einen optischen Digitaleingang. Auch ein AUX-Eingang ist an Bord, damit ihr eure Musikabspielgeräte anschließen könnt, falls ihr nicht schon längst eure Musik über Spotify streamt. Streaming erledigt die Sennheiser Ambeo Plus mit links. Sie verfügt über WLAN und Bluetooth und hat Spotify und Tidal Connect direkt eingebaut. So steht auch dem entspannten Musikgenuss auf dem Sofa nichts im Weg.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.