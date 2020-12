Star Wars-Überraschung: 2020 gibt es noch ein Special zu The Mandalorian

Das Finale der 2. Staffel von The Mandalorian steht vor der Tür. Darüber hinaus hat Disney+ noch eine große Überraschung für alle Star Wars-Fans parat.

Am Freitag erscheint die letzte Episode der 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+. Ganz egal, wie die große Konfrontation mit Bösewicht Moff Gideon im Staffelfinale ausfällt: Danach ist noch nicht Schluss. Pünktlich zu Weihnachten erscheint noch ein besonderes Star Wars-Special.

Making-of zu The Mandalorian Staffel 2 bei Disney+

Wie schon bei der 1. Staffel von The Mandalorian erwartet uns ein Making-of, das sich mit der Entstehung der Star Wars-Serie beschäftigt. Auch wenn der Blick hinter die Kulissen dieses Mal nicht ganz so umfangreich ausfällt, ist der Bonus ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Star Wars-Fans.

Am 25. Dezember 2020 wird die neuste Folge der Behind-the-Scenes-Doku Disney Galerie: The Mandalorian veröffentlicht. Diese trägt den Titel The Making of Season Two und wartet mit einer Laufzeit von einer Stunde auf, wie bei StarWars.com geschrieben steht.

© Disney The Mandalorian: The Making of Season Two

Sowohl Cast als auch Crew sollen im Mando-Making-of zu Wort kommen. Die Produktion aller acht Episoden von Staffel 2 wird abgedeckt. Der Fokus liegt einmal mehr auf der bahnbrechenden Technologie, die bei den Dreharbeiten der Serie zum Einsatz kommt. Hoffentlich gibt es wieder viele Aufnahmen von Baby Yoda.

Wann startet die 3. Staffel von The Mandalorian?

Dass die 3. Staffel von The Mandalorian kommt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Inzwischen steht ein Zeitfenster fest: Weihnachten 2021. Damit starten die neuen Episoden mit minimaler Verzögerung. Die ersten zwei Staffel feierten im November 2019 bzw. im Oktober 2020 ihre jeweiligen Premiere.

An Star Wars-Stoff wird es uns in den nächsten Jahren trotzdem nicht mangeln. Für Disney+ befinden sich zahlreiche Serien in der Entwicklung, darunter auch zwei Spin-offs, die direkt an die 2. Staffel von The Mandalorian anschließen. Die Rede ist von Star Wars: Ahsoka und Star Wars: Rangers of the New Republic.

