700 Euro sparen: OLED Smart-TV mit Hammerbildqualität und Ambilight jetzt zum Tiefpreis schnappen

Dieser smarte OLED-TV von Philips verspricht euch mit seinen sehr guten Bewertungen nicht nur eine exzellente Bildqualität, sondern auch atmosphärische Heimkino-Beleuchtung und ist jetzt besonders günstig im Angebot.

OLED-TVs sind der aktuelle Standard, wenn es um hervorragende Bildqualität im Heimkino geht und stehen sich dahingehend fast alle nur wenig nach. Philips hat mit seiner stimmungsvollen Ambilight-Beleuchtung aber einen Trumpf im Ärmel, den andere Hersteller nicht bieten. So auch beim derzeit unschlagbar günstigen Philips 55OLED808.

Den sehr gut ausgestatteten und bewerteten 4K-Fernseher gibt es aktuell besonders attraktiv im Angebot: Günstiger war das Modell laut Preisvergleichsseiten noch nicht zu haben. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) bekommt ihr den Fernseher aktuell sowohl bei Amazon * als auch bei MediaMarkt * und bei Saturn * satte 700 Euro günstiger.

Philips OLED-TV zum Tiefpreis im Angebot Deal Zu Amazon

Das bietet der Philips OLED-TV mit Ambilight



Auf 55 Zoll (circa 1,4 Meter) Bildschirmdiagonale setzt der Philips 55OLED808 auf, darunter Dolby Vision und HDR10+, für starke Farben, tiefes Schwarz und hohe Kontraste. Dank nativen 120 Hertz ist die Darstellung besonders flüssig.

Abseits der starken Bildqualität ist das große Highlight das Ambilight auf der Rückseite. Dessen LEDs beleuchten passend zum Bildinhalt den Hintergrund und sorgen so für zusätzliche Heimkino-Atmosphäre. Mit an Bord sind dank Google TV als Betriebssystem auch zahlreiche Smart-TV-Features mit verschiedensten Apps und Co. Beim Sound werden vier integrierte Lautsprecher und sogar ein Subwoofer mit insgesamt 70 Watt geboten.



Philips OLED-TV mit Ambilight: Top-Rezensionen & -Testwertung

Auch Gaming-Fans werden bedient, unter anderem mit HDMI 2.1 zur Übertragungin 4K. Zudem gibt es spezielle Gaming-Modi für niedrige Latenz und variable Bildwiederholrate sowie AMD FreeSync Premium und Nvidia G-Sync. Mehr Details zur Ausstattung findet ihr bei Amazon *.

Durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in neun Rezensionen bei Amazon sprechen fast durchweg für den Philips 55OLED808. Gelobt werden vor allem die ausgezeichnete Bildqualität, das schicke Ambilight und allgemein die starke Ausstattung, während es keine nennenswerten Kritikpunkte auch bei den 4-Sterne-Wertungen gibt. Die Fachseite Whathifi.com hat im Test sogar 5 von 5 Sternen vergeben.

Jetzt zum Angebot: Philips OLED-TV zum Tiefpreis bei Amazon *

Laut dem Urteil bietet der Philips 55OLED808 mit seiner breiten Palette an Funktionen und Fähigkeiten "wirklich alles für die meisten Leute". Gelobt werden ein dynamisches und ausgewogenes Bild, ein vergleichsweise guter Klang sowie das Ambilight und starke Gaming-Funktionen. Nachteilig sollen derweil einige Eigenheiten bei der Bewegungsverarbeitung und das Vorhandensein von nur zwei HDMI 2.1-Anschlüssen sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.