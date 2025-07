85 Jahre alt, 90 Filme, 1 Oscar: Einer der größten Schauspieler der Filmgeschichte tritt der Besetzung eines Films bei, der auf einer wahren Geschichte basiert

Al Pacino stößt zum Cast des kommenden Biopics Maserati: The Brothers, der bereits namhafte Stars wie Anthony Hopkins, Andy Garcia und Jessica Alba umfasst.

Vor vier Jahren war Al Pacino als Modehauschef Aldo Gucci in Ridley Scotts House of Gucci zu sehen. Kürzlich stieß Pacino laut Variety erneut zu der Besetzung eines Biopics, das sich mit einer nicht weniger berühmten Marke auseinandersetzt. Die Rede ist von Maserati: The Brothers.

Al Pacino stößt zu Maserati: The Brothers – darum geht's in dem Biopic

Regisseur Robert Moresco (L.A. Crash) hat sich bereits in Lamborghini: The Man Behind The Legend mit der Geschichte eines populären Autoherstellers auseinandergesetzt. Nach Maserati: The Brothers will Moresco noch die Filme Ferrari vs. Mercedes und Bugatti folgen lassen.

Das Maserati-Biopic widmet sich jedoch zunächst den drei Brüdern Alifieri, Ettore und Ernesto Maserati, die die berühmte Luxusmarke im Jahr 1914 gründeten. Al Pacino wird dabei jedoch nicht in die Rolle einer der Brüder, sondern in die des Geschäftsmannes Vincenzo Vaccaro schlüpfen, der die Familie als Investor unterstützte.

Neben Pacino stehen unter anderem Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer), Andy Garcia (Ocean's Eleven), Jessica Alba (Fantastic Four), Michele Morrone (Nur noch ein kleiner Gefallen) und Salvatore Esposito (Fargo) für Maserati: The Brothers vor der Kamera.

Die Dreharbeiten wurden erst im Juni wieder in Rom aufgenommen. Wann der Film die weltweiten Kinos erreichen soll, steht aktuell noch nicht fest.

Al Pacino gibt die Schauspielerei auch mit 85 Jahren nicht auf

Al Pacino ist trotz seines Alters und seiner überaus erfolgreichen Karriere noch lange vom Ruhestand entfernt. Auf seine schätzungsweise rund 90 Filme und seinen Oscargewinn sollen in den nächsten Jahren noch zahlreiche Werke folgen. Darunter sind neben Maserati: The Brothers unter anderem das kommende Johnny Depp-Drama Modi, der Historienfilm Lear Rex und der Thriller In the Hand of Dante.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Sensaciné erschienen.