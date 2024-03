9 Stunden grandiose Thriller-Unterhaltung: Bei Netflix verschwinden 3 Top-Filme mit Brad Pitt, Jake Gyllenhaal und Daniel Craig

Netflix schmeißt diesem Monat drei Thriller-Highlights von David Fincher aus dem Programm. Wer Spannung mit hochkarätiger Besetzung nicht verpassen will, muss sich sputen.

Thriller-Fans hat Netflix eine Deadline auferlegt. Der Streamingdienst hat nämlich verkündet, die drei Top-Filme Sieben, Zodiac und Verblendung von Regisseur David Fincher aus dem Programm zu nehmen. Und das bis spätestens Ende März 2024.

Thriller-Tipp Nr. 1: In Sieben jagen Brad Pitt und Morgen Freeman einen gefährlichen Serienkiller

Der junge Detective Mills (Brad Pitt) und der kurz vor der Pension stehende Detective Somerset (Morgan Freeman) untersuchen eine religiös inspirierte Mordserie. Ein fanatischer Serienkiller tötet seine Opfer passend zu ihren christlichen Todsünden: Maßlosigkeit, Habsucht, Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn. Können sie ihn aufhalten, bevor er sein mörderisches Magnum Opus vollendet?

Sieben steht bis zum 31. März 2024 bei Netflix als Stream zur Verfügung.

Thriller-Tipp Nr. 2: Mit Verblendung legt David Fincher eine grandiose Neuverfilmung vor

In der US-Verfilmung des Stig Larsson-Romans wird der schwedische Journalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) mit einer anspruchsvollen Recherche beauftragt. Er soll herausfinden, was mit der Großnichte eines wohlhabenden Geschäftsmannes geschehen ist, die vor 40 Jahren spurlos verschwand. Gemeinsam mit der Selbstjustiz suchenden Hackerin Salander (Rooney Mara) macht er sich auf die Suche nach Antworten und deckt eine misogyne Mordreihe auf.

Verblendung steht bis zum 29. März 2024 bei Netflix als Stream zur Verfügung.

Verblendung aka The Girl with the Dragon Tattoo

Thriller-Tipp Nr. 3: Der Zodiac-Killer versetzt San Francisco in Angst und Schrecken

Fincher greift die wahre Mordserie des notorischen Zodiac-Killers in diesem True-Crime-Thriller auf. Der Film basiert auf den Büchern von Autor Robert Graysmith, der in Gestalt von Jake Gyllenhaal als ermittelnder Charakter auftritt und bis heute eine von mehreren Theorien zur Identität von Zodiac vertritt. Alles beginnt 1969, als ein Maskierter ein Paar attackiert. Kurz darauf erhält die Zeitung San Francisco Chronicle den ersten verschlüsselten Brief des Killers, der in den Monaten und Jahren darauf mehrere Codes an die Journalisten schickt. Der Fall ist bis heute unaufgeklärt.

Zodiac steht bis zum 31. März 2024 bei Netflix als Stream zur Verfügung.

Weitere spannende Film-Highlights, die bis Ende März 2024 verschwinden

Alle zuletzt genannten Titel sind ebenfalls bis zum 31. März 2024 online. Wir gehen davon aus, dass Netflix Anfang April dafür viele weitere neue Filme ins Programm aufnimmt.