95 Jahre lang war es verboten: Jetzt wird Disney-Ikone zum Horror-Bösewicht und hier ist der Trailer

Jahrelang war Micky Maus das Gesicht der Walt Disney Company. Bald wird der putzige Zeichentrick-Star zum Bösewicht in einem Horror-Spektakel, das schon jetzt im Internet große Wellen schlägt.

Das ging schnell: Kaum ist Micky Maus in der Public Domain angekommen, kündigt sich der erste Film an, der den Disney-Helden in einen blutrünstigen Killer verwandelt. Mit Mickey's Mouse Trap erwartet uns die erste Horrorversion der sonst so fröhlichen Zeichentrickikone. Wie das aussieht, zeigt der erste Trailer.

Erster Trailer zu Mickey's Mouse Trap: Die legendärste Disney-Figur richtet ein Horror-Massaker an

Seit dem 1. Januar 2024 befindet sich Micky Maus in der Public Domain. Das bedeutet, dass das vorherige Urheberrecht nicht mehr geltend ist. Jeder kann fortan eine Geschichte mit Micky Maus erzählen, allerdings gilt es zu beachten, dass es sich hierbei nur um die Version aus dem 1928 erschienenen Kurzfilm Steamboat Willie handelt.

Für die kreativen Köpfe hinter Mickey's Mouse Trap reichte der achtminütige Klassiker aber völlig aus, um aus Micky Maus einen Slasher-Bösewicht zu machen, wie der erste Trailer zeigt. Ehe sich die jungen Menschen in einem Vergnügungspark versehen, finden sie sich im Visier eines Serienmörders mit verstörender Micky-Maus-Maske.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mickey's Mouse Trap schauen:

Mickey's Mouse Trap - Trailer (English) HD

Hinter Mickey's Mouse Trap stecken Jamie Bailey (Regie) und Simon Phillips (Drehbuch und Hauptdarsteller), die bereits im Zuge des Horrorfilms Deinfluencer – Trend or Die Trying zusammengearbeitet haben. Jetzt entfesseln sie Micky Maus in dem schaurigen Genre und springen damit auf einen neuen Horror-Trend auf.

Beliebte Figuren aus Kindergeschichten, die kürzlich in die Public Domain übergegangen sind, werden dieser Tage zu Gegenspielern in Low-Budget-Filmen: Winnie the Pooh: Blood and Honey hat es letztes Jahr erfolgreich vorgemacht. Jetzt dürfen wir uns auf Bambi: The Reckoning und Peter Pan's Neverland Nightmare freuen, ganz zu schweigen von einer Fortsetzung des Blutbads, das Winnie Puuh angerichtet hat.

Neuer Horrorfilm: Wann erscheint Mickey's Mouse Trap?

Bisher ist kein offizieller Start für Mickey's Mouse Trap bekannt. Die Veröffentlichung des Trailers legt nahe, dass der Film nicht mehr allzu weit weg ist. Vielleicht kommt er sogar ins Kino. Nicht zuletzt hat Winnie the Pooh: Blood and Honey bewiesen, dass sich mit solchen Filmen durchaus Geld verdienen lässt. Bei einem Budget von 100.000 US-Dollar kam der Horror-Bär weltweit auf über 5 Millionen US-Dollar Einspiel.

