Neu bei Netflix: Aufwändige Kriegsserie mit Star Wars-Star John Boyega, die reale Szenen für außergewöhnlichen Effekt verändert

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt eine neue Doku-Serie streamen, die über den Zweiten Weltkrieg aufklärt. Neben einem Star Wars-Star als Sprecher gibt es ungewöhnlich aufbereitetes Bildmaterial.

Es wurden schon unzählige Filme und Serien über den Zweiten Weltkrieg gedreht. Bei Netflix könnt ihr ab sofort eine neue Doku-Serie streamen, die einen außergewöhnlichen Blick auf die Ereignisse von 1939 bis 1945 verspricht. Mit dabei ist im Original auch Star Wars-Star John Boyega.

Jetzt bei Netflix: Das ist die ungewöhnliche neue Kriegs-Doku-Serie

In Der Zweite Weltkrieg: Von der Front werden die damaligen Ereignisse anhand von realen Aufnahmen und umfangreichem Archivmaterial beleuchtet. Am Anfang der ersten von insgesamt sechs Episoden wird darauf hingewiesen, dass man echte Szenen zu sehen bekommt, die für einen immersiven Effekt speziell kombiniert, restauriert oder koloriert wurden.

Wer den Dokumentarfilm They Shall Not Grow Old von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson gesehen hat, dürfte ungefähr wissen, wie die neue Netflix-Serie aufbereitet wurde. Neben zahlreichen Stimmen und Aussagen älterer Zeitzeug:innen führt Finn-Darsteller John Boyega aus Star Wars 7 bis 9 in der englischen Originalversion als Sprecher durch Der Zweite Weltkrieg: Von der Front. Ihr könnt die Doku aber auch auf Deutsch streamen.

