Ab heute bei Netflix: Eine der besten Western-Serien unserer Zeit beginnt bildgewaltiges Abenteuer auf 3 Kontinenten

Das Yellowstone-Universum entwickelt sich zur größten Western-Saga unserer Zeit. Auf Netflix gibt es jetzt schon das zweite Prequel zur Kevin Costner-Serie zu streamen.

Der Western-Hit Yellowstone mit Kevin Costner wird auch über das Ende hinaus mit neuen Spin-offs fortgesetzt und konnte in den letzten Jahren bereits mit zwei Prequel-Serien zu einem beachtlichen Western-Franchise ausgebaut werden.

Fans, die das Western-Universum aus der Feder von Taylor Sheridan vor allem bei Netflix entdecken, warten noch immer vergebens auf die Veröffentlichung der finalen Yellowstone-Staffel. Stattdessen gibt es ab sofort fantastischen Ersatz im Netflix-Programm: Die erste Staffel der Prequel-Serie 1923 erzählt ein Kontinente umspannendes Abenteuer mit der Familie Dutton.

Die Yellowstone-Serie 1923 könnt ihr ab sofort auf Netflix streamen

Am 9. Juli 2025 hat Netflix die Yellowstone-Vorgeschichte 1923 ins Programm aufgenommen. Bei der Moveipilot-Community kommt der Western-Ableger mit Helen Mirren und Harrison Ford auf einen fantastischen Schnitt von 7,9 von 10 Punkten bei über 300 Bewertungen und zählt damit, wie auch die anderen Yellowstone-Kapitel, zu den besten Western-Serien der Gegenwart.

Als zweites Spin-off zu Yellowstone und lose Fortsetzung zu 1883 ging 1923 in den USA im Dezember 2022 bei Paramount+ an den Start und wurde im vergangenen April nach insgesamt zwei Staffeln beendet. Wie John Dutton und seine Kinder 100 Jahre später müssen auch deren Dutton-Vorfahren um den Erhalt ihres Lands in Montana und die sich darauf befindende Yellowstone-Ranch kämpfen.

1923 erzählt eine Western-Geschichte über 2 Staffeln

Die Western-Serie 1923 erzählt eine in sich geschlossene und mitreißende Geschichte, die sich über zwei Staffeln und insgesamt 15 Episoden hinweg erstreckt und auf mehreren Kontinenten spielt. Für Jacob Dutton (Harrison Ford) und seine Frau Cara (Helen Mirren) beginnen im titelgebenden Jahr erbitterte Machtkämpfe um das Überleben ihrer Farm, die sich der Magnat Donald Whitfield (Timothy Dalton) unter den Nagel reißen will.



Spencer Dutton (Brandon Sklenar) lebt derweil fernab von Montana in der Wildnis Südafrikas, wo er als Auftragsjäger dem Trauma des Ersten Weltkrieges zu entfliehen versucht. Als er sich in die Britin Alexandra (Julia Schlaepfer) verliebt und ihn schließlich ein Hilferuf seiner Tante Cara erreicht, beginnt für Spencer eine epische und gefährliche Reise in Richtung Amerika.

Bei Netflix könnt ihr jetzt die ersten acht Folgen von 1923 sehen. Wie und ob die unterschiedlichen Handlungsstränge rund um die Duttons in Montana, Spencer und Alexandra sowie die traumatischen Erlebnisse der indigenen Jugendlichen Teonna Rainwater (Aminah Nieves) miteinander kollidieren, wird erst in Staffel 2 aufgelöst. Wann diese auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

