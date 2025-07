Wann kommt 1923 Staffel 2 zu Netflix? So könnt ihr die Western-Fortsetzung jetzt schon schauen

Die Westernserie 1923 ist bei Netflix gelandet, doch die Geschichte der Duttons ist nach acht Folgen noch nicht vorbei. Wann startet Staffel 2? Und wie geht es weiter? Hier erfahrt ihr es.

Seit einiger Zeit können Western-Fans bei Netflix mit vier Staffeln des Serien-Hits Yellowstone und dessen Prequel 1883 in die von Taylor Sheridan erschaffene Welt der Rancher-Familie Dutton eintauchen. Seit dieser Woche streamt endlich auch das sündhaft teure Spin-off 1923 bei Netflix – allerdings nicht komplett.

Nach acht Episoden werden Fans mit mehreren Cliffhangern und einer unvollendeten Geschichte zurückgelassen. Denn das Yellowstone-Prequel umfasst insgesamt zwei Staffeln. Aber wann wird die Fortsetzung bei Netflix zu sehen sein? Wer nicht warten will, hat jetzt schon alternative Streaming-Optionen.

1923 Staffel 2 könnt ihr schon in Deutschland streamen – aber nicht bei Netflix

1923 wurde von Serienschöpfer Taylor Sheridan von Beginn an als zweiteiliges Serienepos angelegt, dessen Geschichte nach zwei Staffeln abgeschlossen wird. Hierzulande wurde die Folge-Season mit insgesamt sieben Folgen bereits zwischen Februar und April 2025 beim Streaming-Dienst Paramount+ veröffentlicht. Wer die Serie hingegen bei Netflix schaut, muss etwas Geduld mitbringen.

Aktuell gibt es noch keine Infos dazu, wann 1923 Staffel 2 bei Netflix zu sehen sein wird. Wer nicht warten möchte und direkt erfahren will, wie es für Jacob (Harrison Ford) und Cara (Helen Mirren) sowie Spencer (Brandon Sklenar) und Alexandra (Julia Schlaepfer) weitergeht, kann die Fortsetzung aktuell nur bei Paramount+ im Abo streamen.

Falls ihr kein Abo bei Paramount+ besitzt: Alternativ ist 1923 Staffel 2 auch als digitale Kaufversion bei Apple TV und Amazon Prime Video erhältlich:

Bei Apple TV kostet die Season aktuell 19,99 Euro Bei Prime Video * gibt es Staffel 2 sowohl in HD als auch in 4K für derzeit 17,99 Euro

Darüber hinaus erscheint Staffel 2 am 28. August 2025 auch auf DVD * fürs Heimkinoregal.

Achtung, es folgen Spoiler zu 1923:



Western-Krieg auf der Yellowstone-Ranch: Wie geht es in 1923 Staffel 2 weiter?

Am Ende der 1. Staffel werden zahlreiche Charakterschicksale offen gelassen. Spencer und Alexandra werden auf dem Weg nach London auf hoher See getrennt und in Montana kündigt der fiese Unternehmer Donald Whitfield (Timothy Dalton) an, dass die Ranch bald ihm gehören wird, sollten die Dutton nicht zeitnah ihre Schulden begleichen können. Derweil tritt Teonna Rainwater (Aminah Nieves) ihre Flucht vor Father Renaud (Sebastian Roché) in Richtung Süden an.

Zu Beginn von Staffel 2 setzt der harsche Winter in Montana ein, der die Familie Dutton vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Damit Spencer den Atlantik überqueren kann, nimmt er einen Job als Heizer an Bord eines Schiffs an. Seine Ehefrau Alexandra muss sich hingegen ohne muskulöse Unterstützung nach Amerika durchschlagen und dabei allerlei Grausamkeiten trotzen.

Im Verlauf von sieben finalen Episoden müssen alle Mitglieder der Dutton-Familie unterschiedliche schwere Herausforderungen überwinden. Ein drohender Krieg um die Ranch wird dabei zu einem schweißtreibenden Wettlauf gegen die Zeit. Wird es Spencer rechtzeitig nach Montana schaffen, um seiner Familie zu retten?