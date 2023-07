Ab heute im Heimkino: Der wohl beste Zombie-Horror des Jahres mit unfassbar realistischer und intensiver Geschichte

Ab sofort gibt es die beste Horror-Serie 2023 endlich auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Das Zombie-Abenteuer bekam nicht zuletzt wegen seiner zwei Hauptstars begeisterte Kritiken.

Nur wenige Produktionen haben Fans des Zombie-Horrors so mitgerissen wie The Last of Us. Die HBO-Serie profitiert neben einer brillant erzählten Geschichte vor allem von ihren beiden Stars Bella Ramsey und Pedro Pascal. Wer sie sich in bestmöglicher Qualität sichern will, kann ab heute zuschlagen. Die Videospiel-Adaption ist ab sofort fürs Heimkino verfügbar.

Horror-Hit The Last of Us im Heimkino: HBO-Serie begeisterte Kritik und Zuschauer:innen

The Last of Us gibt es ab sofort in drei verschiedenen Formaten fürs Heimkino zu kaufen:

Alternativ ist die Serie auch als VOD-Version zum Kaufen oder Leihen bei Amazon verfügbar *. The Last of Us-Fans werden sich insbesondere über die 4K-Option freuen, auf die sie seit Ausstrahlung der Serie mehrere Monate warten mussten.

The Last of Us ist eine Adaption des gleichnamigen Videospiels. Anders als viele andere Videospiel-Adaptionen fand die Serie sowohl das Wohlwollen der Kritiker (via Metacritic ) als auch der Zuschauer, wie unter anderem die Moviepilot-Bewertung von 8,2 beweist.

Wann kommt The Last of Us Staffel 2 nach Deutschland?

The Last of Us Staffel 2 kommt auf jeden Fall. Durch den Hollywood-Streik der Schauspieler:innen und Drehbuchautor:innen ist der Starttermin für neue Folgen momentan allerdings unmöglich abzusehen.

Sci-Fi-Meisterwerk, Comedy und mehr: 15 Serien-Geheimtipps, die ihr völlig umsonst streamen könnt

Weit abseits von Netflix und Co. gibt es zahlreiche Serien, die ihr komplett kostenlos ohne Abo streamen könnt. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber stellen wir euch 15 Geheimtipps vor.

Wir haben euch 15 fantastische Serien-Tipps aus den Programmen der kostenlosen Streaming-Angebote von Amazons Freeve bis hin zur ZDF Mediathek herausgesucht. Egal ob witzige Comedys, erschütternde Dramen, schräge Fantasy-Abenteuer oder ein vergessenes Sci-Fi-Meisterwerk: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

