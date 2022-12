Ab heute im Stream: Gefeierter Horrorfilm ist als Serie zurück und schockt mit bluttrinkenden Kindern

Einer der besten Vampirfilme der letzten Jahre wurde als Serie neu aufgelegt: Der Streaming-Start von Let the Right One In sollte von Horror-Fans nicht ausgelassen werden.

Heute startet Let the Right One In bei Paramount+. Die Serie ist die Neuverfilmung eines Romans von John Ajvide Lindqvist *, der mit der ersten schwedischen Kinoadaption So finster die Nacht bereits zu einem internationalen Horror-Hit wurde. Nun überzeugt die Geschichte auch als Vampirserie mit einem neuem Dreh.

So Finster die Nacht als Serien-Remake: Let the Right One In ist nicht wie andere Vampir-Geschichten

Die grundsätzliche Story von Let the Right One In bleibt natürlich auch im Serien-Remake die gleiche: Ein gemobbter Junge (Ian Foreman) trifft nachts auf ein Mädchen (Madison Taylor Baez), das sich als bluttrinkende kindliche Vampirin herausstellt und von ihrem Vater (Demián Bichir) vor der Welt versteckt wird. Die ungewöhnliche Freundschaft von Isaiah und Eleanor hat bald jedoch blutige Folgen.

Seht hier den Trailer zum Horror-Remake Let the Right One In

Let The Right One In - S01 Trailer (English) HD

Let the Right One In besticht dabei vor allem durch die gelungene unheimlich-düstere Atmosphäre. Anders als viele andere Horror- und Vampir-Filme, kommt die Inszenierung dabei fast nüchtern daher und legt Wert auf ein Gefühl von Realitätsnähe (so sehr das bei der übernatürlichen Thematik eben geht).

Denn wenn die (schon länger) 12-jährige Eleanor das Blut Kanister-weise schlürft und ihr Vater Mark auf den Straßen des nächtlichen New York routiniert schon ein neues Opfer als Nahrungsquelle ausmacht, ist die nächste Gänsehaut nicht weit. Trotzdem gelingt es der gruseligen Vampir-Serie, zugleich als überzeugendes Charakter-Drama daherzukommen, das moralische Entscheidungen hinterfragt, auch warme Momente zulässt und seinen exzellent besetzten Figuren zu einer echten Entwicklung verhilft.

Was kann die dritte Verfilmung innerhalb von 13 Jahre der Horror-Geschichte noch Neues hinzufügen?

Nun ist Let the Right One In nach der schwedischen Erstverfilmung So finster die Nacht (2008) und deren US-amerikanischem Remake Let Me In (2010) auf den ersten Blick nur ein weiterer Aufguss von etwas Bekanntem. Ist eine Adaption des Stoffs innerhalb von gerade einmal 13 Jahre also wirklich notwendig? Die mit dieser Frage einhergehende Skepsis darf schon in den ersten Folgen weichen: Denn schon allein als serielle Erzählung musste die bekannte Geschichte sich neu erfinden. Und das ist gut so.

Showtime Showtime Showtime Showtime

Das bluttrinkende Vampirmädchen mag in Spielfilmlänge als Horror-Kammerspiel im Plattenbau hervorragend funktionieren, aber für eine Serie mit 10 Folgen reicht dieser minimalistische Ansatz nicht aus. Also reichert Let the Right One In die Original-Geschichte behutsam mit weiteren Elemente an: Die Mutter des Nachbarjungen (Anika Noni Rose) ist zugleich Polizistin, die einer Spur blutleerer Leichen folgt. Eine Wissenschaftlerin (Meryl Streep-Tochter Grace Gummer) mit mysteriösem Hintergrund sucht derweil nach einem Heilmittel.

Vor allem aber profitieren die Charakter-Beziehungen von der längeren Serien-Laufzeit. Denn nun kann Let the Right One In inmitten aller Horror-Exkurse auch die tragischen Figuren genauer ausloten, deren Dilemmas zuvor nur angedeutet wurden: Was passiert gefühlsmäßig mit einer jungen Frau, die im Körper eines Mädchens feststeckt? Wie sieht es im Inneren eines Vaters aus, der seine Karriere als Chefkoch für die Laufbahn eines Mörders aufgegeben hat?

Das herauszufinden, lohnt sich für Fans von Horror, Vampiren und Charakter-getriebenen Serien. Heute startet Let the Right One In mit zwei Folgen bei Paramount+ (auch im Abo von Sky Q) und wird anschließend mit weiteren Doppelfolgen jeden Donnerstag gezeigt.

Let the Right One In und mehr: Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

Werdet ihr als Fans der Horror-Vorlage mal in Let the Right One In reinschauen?