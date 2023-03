Ab morgen bei Netflix: Der perfekte John Wick 4-Ersatz, der ein Killer-Multiversum erfindet

Während John Wick: Kapitel 4 die große Leinwand zum Beben bringt, punktet Netflix mit einem sehr ähnlich gelagerten Action-Thriller. Kill Boksoon dürft ihr auf keinen Fall verpassen.

Der beste Actionfilm, der aktuell im Kino läuft, ist fraglos John Wick: Kapitel 4. Der jüngste Teil der Auftragskiller-Reihe mit Keanu Reeves in der Hauptrolle liefert ein 169 Minuten Inferno aus gebrochenen Knochen. Völlig konkurrenzlos ist die Fortsetzung allerdings nicht. Netflix hat bei all dem Blutvergießen auch ein Wörtchen mitzureden.



Ab morgen könnt ihr Kill Boksoon bei Netflix streamen. Der südkoreanische Action-Thriller feierte bereits im Februar bei der Berlinale seine Premiere und mischte das Filmfestival mit brutalen und ausgesprochen gut choreografierten Actionszenen auf. Am Ende wagt der Film sogar einen Blick in ein blutiges Multiversum.

Kill Boksoon bei Netflix: Für alle John Wick-Fans ist der neue Action-Thriller ein Muss

Die Geschichte dreht sich um Bok-soon (Do-yeon Jeon), die ein Doppelleben führt. Auf der einen Seite hat sie sich als Killerin einen Namen gemacht, die ihre Aufträge schnell und präzise ausführt. Auf der anderen Seite kümmert sie sich als alleinerziehende Mutter um ihre Tochter Jae-yeong (Si-a Kim) – mit deutlich weniger Erfolg.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kill Boksoon schauen:

Kill Boksoon - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis die professionelle mit der privaten Welt kollidiert. Nicht zuletzt bricht Bok-soon eine entscheidende Regel der strengen Mordagentur MK, für die sie tätig ist. Was folgt, ist ein erbarmungsloser Überlebenskampf, bei dem mehr uns mehr ihrer einstigen Kolleg:innen zu Feind:innen werden. Ein Verrat folgt auf dem nächsten.

Die Multiversums-Version von John Wick bei Netflix: Kill Boksoon sorgt für atemberaubende Action

Kill Boksoon steht inhaltlich und ästhetisch in der Tradition der John Wick-Filme. Während wir in glühenden Neon-Bildern furiosen Kampfsequenzen folgen, investiert der Film sehr viel Zeit, um die Welt der Auftragskiller:innen zu erklären. An die Stelle der Hohen Kammer tritt MK. Die Mordagentur achtet penibel genau darauf, dass beim Töten ein Codex eingehalten wird. Richtig spannend wird es aber erst beim Regelbruch.

Nicht nur die Figuren im Film brechen die Regeln. Auch der Film wagt sich an unerwartete Orte. So erleben wir manche Kämpfe gleich mehrmals in verschiedenen Versionen, ehe am Ende in einer atemberaubenden Actionsequenz alle möglichen Kampfentscheidungen gleichzeitig stattfinden. In diesem Moment fühlt sich Kill Boksoon wie die entfesselte Multiversums-Version von John Wick an.

Kill Boksoon steht ab dem 31. März 2023 bei Netflix als Stream zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.