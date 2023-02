Ungewöhnlicher Netflix-Thriller vereint John Wick-Action und den besten Sci-Fi-Film des letzten Jahres

Was wäre, wenn John Wick auf Everything Everywhere All At Once trifft? Der Action-Thriller Kill Boksoon aus dem Hause Netlix liefert die spektakuläre Antwort auf diese Frage.

Wenige Filme haben das Actionkino der vergangenen Dekade so geprägt wie John Wick. Angefangen beim Neon-Look bis hin zum durchorganisierten Auftragskiller-Milieu: Seitdem Keanu Reeves zum ersten Mal zur Waffe gegriffen hat, um den Mord an seinem Beagle zu rächen, schielt Hollywood in Richtung des durchgestylten Action-Spektakels und versucht, den Erfolg von John Wick zu wiederholen.



Von Terminal über Gunpowder Milkshake bis hin zu Kate: Die wenigsten Filme dieser Art trauen sich, die erprobte Formel aufzubrechen. Sie interessieren sich hauptsächlich für die coole Oberfläche und die lässigen Posen. Auftritt: Kill Boksoon. Der jüngste Action-Thriller aus dem Hause Netflix feierte heute auf der Berlinale seine Weltpremiere und erweist sich als mitreißende John Wick-Variation mit Multiversums-Dreh.

Netflix liefert mit Kill Boksoon einen starken John Wick-Ersatz auf der Berlinale ab

Nein, mit einem Marvel-Spektakel à la Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben wir es nicht zu tun. Kill Boksoon taucht nicht in Fantasie-Welten ein und besitzt ebenfalls keine Superschurken aus dem Jenseits. Vielmehr ähnelt der Film in seiner Gestaltung dem Überraschungs-Hit Everything Everywhere All at Once. Bei Moviepilot landete der abgefahrene Science-Fiction-Trip an der Spitze unserer Top 25 der besten Filme des letzten Jahres.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kill Boksoon schauen:

Kill Boksoon - Trailer (English Subs) HD

Genauso wie in Everything Everywhere All at Once befindet sich im Mittelpunkt der Geschichte von Kill Boksoon eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, die durch verspielte Genre-Einschläge ordentlich aufgemischt wird. Die titelgebende Bok-soon (Do-yeon Jeon) ist Auftragskillerin und alleinerziehende Mutter. Eben noch ein brutaler Mord, da folgt auch schon das gemütliche Abendessen mit dem Nachwuchs.

Die Tochter, Jae-yeong (Si-a Kim), weiß nichts von den fragwürdigen Machenschaften ihrer Mutter. In ihrer Branche ist Bok-soon jedoch ein großer Name, wenn nicht sogar der größte. Bisher hat sie jeden Auftrag zur absoluten Zufriedenheit ihrer Auftraggebenden erfüllt. Sie ist die wertvollste Killerin im Katalog der elitären Mordagentur MK, die sich mit ihrem Geschäft ein Monopol gesichert und drei Regeln aufgestellt hat:

Tötet keine Minderjährigen.

Nehmt nur offizielle Aufträge von der Agentur an.

Führt diese offiziellen Aufträge aus.

Action-Kracher bei Netflix: Kill Boksoon ist die Multiversums-Version von John Wick

Wo bei John Wick mit jedem Teil mehr Mythologie aufgefahren wird, was die Filme unnötig aufbläht, packt Kill Boksoon die Logistik des Tötens gleich am Anfang auf den Tisch. Im Grunde befinden wir uns hier in einer Firma mit klaren Hierarchien, die sich ihr tödliches Personal selbst heranzüchtet. MK wirkt wie eines dieser Labels, das versucht, die nächste international erfolgreiche Girlgroup oder Boyband aufzubauen.

Netflix Kill Boksoon

Den Kapitalismus nimmt Kill Boksoon in knalligen Bildern auseinander, die wie einzelne Panels aus einem Comic wirken. Gleich der erste Kampf ist extrem stilisiert und lässt uns die Bewegungen durch vorbeirasende Züge und als Reflexion in Pfützen erleben. Während ein traditionelles Samuraischwert auf eine Axt aus dem nächstgelegenen Walmart trifft, spult Kill Boksoon verschiedene Versionen der Kämpfe durch.

Anfangs sind es nur kurze Ausbrüche aus der Haupt-Timeline des Films, doch spätestens im Finale wird deutlich, dass Kill Boksoon sehr von den ästhetischen Möglichkeiten des Multiversums fasziniert ist: Die entscheidende Konfrontation findet in unzähligen Variationen statt. Zuerst werden sie als Montage aneinandergereiht, ehe alle Kämpfe gleichzeitig in einem Bild stattfinden – wie ein Deckengemälde in einer Kirche.

Netflix' Kill Boksoon geht einen wichtigen Schritt weiter als die anderen John Wick-Klone

Das ist visuell beeindruckend und sorgt für mehrere starke Action-Momente, die mit ihrem gigantischen Bewegungsfluss begeistern. Aus jeder Ecke des Bildes kann ein neuer Angriff kommen und von einem völlig anderen Kampf abgelöst werden, der sich in den Vordergrund bahnt. Dass Kill Boksoon so gut funktioniert, ist jedoch auf etwas anderes zurückzuführen: den emotionalen Kern der Geschichte.

Netflix Kill Boksoon

Viele der erwähnten John Wick-Klone versteifen sich auf die offensichtlichen Reize dieses Subgenres an Actionfilmen, allen voran die Neonlichter und die ausgeklügelten Kämpfe. Kill Boksoon geht einen Schritt weiter und verbindet jede Hauptfigur mit einem tragischen Element, das nach und nach die comichaften Karikaturen ablöst und für eine dramaturgische Fallhöhe sorgt. Am Ende steht ... wirklich alles auf dem Spiel

Auch hier kommt Kill Boksoon mit Everything Everywhere All at Once zusammen. Abseits des Spektakels, das beide Filme nonstop liefern, geht es um den Blick ins Innere der Figuren. Um ihre Tochter zu beschützen, muss Bok-soon sämtliche Regeln brechen, die der Film zuvor aufgestellt hat. Eine unerwartet berührende Dekonstruktion, die im Angesicht der vielen zynischen John Wick-Verschnitte dringend nötig ist.

Kill Boksoon ist ab dem 31. März 2023 bei Netflix als Stream verfügbar.

