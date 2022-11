Ab morgen bei Netflix: Manifest Staffel 4 startet das überlange Finale mit Zeitsprung und neuen Mysterien

Die Mystery-Serie Manifest bekommt von Netflix eine 4. und letzte Staffel spendiert. Die ersten 10 Folgen des XXL-Finales gibt es schon ab morgen zum Streamen.

Manifest setzt zum finalen Landeanflug an. Noch 20 Episoden hat die Mystery-Serie Zeit, all die Rätsel um das Verschwinden, die Rückkehr und den wahren Sinn der Berufungen der 191 Passagiere von Flug 828 zu lösen. Die ersten 10 Folgen von Staffel 4 starten bereits am morgigen Freitag auf Netflix.

Eigentlich schien das Schicksal von Manifest bereits besiegelt, als NBC die Serie nach 3 Staffeln vorzeitig absetzte. Netflix aber eilte im Zuge der lautstarken Fan-Aktion #SaveManifest zur Rettung und bestellte ein XXL-Finale, das endlich Antworten auf die größten Mysterien verspricht.

Manifest Staffel 4: So geht es mit den Stones auf Netflix weiter

Wie es direkt nach den grausamen Cliffhanger-Ende von Staffel 3 für die Familie Stone weitergeht, werden wir leider nicht unmittelbar erfahren. Denn Staffel 4 beginnt mit einem Zeitsprung von zwei Jahren, der den Status Quo von Manifest drastisch verändert.

Familienvater Ben Stone (Josh Dallas) ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Den Posten als Anführer des Rettungsbootes gab er auf, um fortan von Trauer zerfressen nach seiner Tochter Eden zu suchen, von der immer noch jede Spur fehlt.

Schaut hier den Trailer zu Manifest Staffel 4:

Manifest - Staffel 4 Trailer (Deutsch) HD

Nun liegt es an Michaela (Melissa Roxburgh), eine Lösung für das Rätsel um das immer näher rückende Todesdatum, dem 2. Juni 2024, zu finden. Nur noch 18 Monate bleibt den 828lern Zeit sich zu retten, wobei sie unter ständiger Beobachtung der Regierung stehen.

In Staffel 4 kommen wir den Antworten auf die größten Fragen endlich näher. Der am Ende von Staffel 3 stark gealterte Cal (Ty Doran) findet überraschend die vermisste Blackbox von Flug 828, deren Inhalt weitere Fragen aufwirft und die Stones alles in Frage stellen lässt, was sie bisher über ihren wiedergekehrten Flug zu wussten.

Wann kommen die letzten 10 Folgen von Manifest zu Netflix?

Die 4. Staffel von Manifest ist die letzte und wird den eigentlich auf 6 Staffeln ausgelegten Masterplan von Schöpfer Jeff Rake in 20 Episoden vollenden und alle noch offenen Rätsel lösen. Die ersten 10 davon stehen ab dem 4. November 2022 bei Netflix zum Streamen bereit.

Die 10 finalen Episoden von Manifest (Staffel 4 Teil 2) sind bereits abgedreht und Fans müssen nicht um die nächste Netflix-Absetzung bangen. Allerdings lassen sie noch etwas auf sich warten. Das Serienende soll im Laufe des nächsten Jahres bei Netflix landen.

Mit Blick auf den Inhalt der Serie bietet sich ein ideales Startdatum an. Der 7. April 2023 würde Manifest exakt 10 Jahren nach dem Abflug von Flug 828 zu Ende bringen. Bestätigt ist dies aber noch nicht.

