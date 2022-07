Manifest bei Netflix: Gewaltiger Zeitsprung in Staffel 4 sorgt für gleich mehrere Probleme

Die 4. Staffel von Manifest wird auf Netflix mit einem gewaltigen Zeitsprung beginnen. Viele wichtige Geschichten, auf die sich Fans gefreut haben, werden wohl einfach übersprungen.

Seit Netflix die von NBC abgesetzte Mystery-Serie Manifest für eine abschließende 4. Staffel gerettet hat, steht eine große Frage im Raum: Wie soll die ursprünglich auf sechs Staffeln ausgelegte Serie jemals das ominöse Enddatum im Jahr 2024 erreichen? Für dieses Problem wurde anscheinend eine simple Lösung gefunden. Achtung, Spoiler:

Wie Hauptdarsteller Josh Dallas in einem Interview mit FanSided bekannt gab, werden die neuen Folgen von Manifest zwei Jahre nach den Ereignissen aus Staffel 3 beginnen und die Serie somit dem mysteriösen Todesdatum des 2. Juni 2024 näher denn je bringen. Aber der riesige Zeitsprung schafft etliche neue Probleme.

Manifest Staffel 4: Der Netflix-Hit überspringt viele wichtige Ereignisse

Nur noch 20 Episoden hat Manifest Zeit, den großen Masterplan von Schöpfer Jeff Rake zu vollenden und all die Rätsel um das Verschwinden und den wahren Sinn der Berufungen der Passagier:innen von Flug 828 zu lösen. Eigentlich sollte Manifest in Echtzeit dieser Suche nach Antworten folgen.

Bis Juni 2024 haben Ben Stone (Josh Dallas) und seine Familie Zeit, um das Rettungsboot zu sichern und ihren vorhergesagten Tod abzuwenden. Die Serie selbst hat diese Zeit nicht. Damit Manifest das Todesdatum auch wirklich noch vor dem Serienende erreichen kann, haben sich die Autor:innen für einen Zeitsprung entschieden, der die Handlung nach vorne katapultiert.

Hier gibt es den ersten Clip aus Manifest Staffel 4 zu sehen:

Manifest - S04 Sneak Peek (English) HD

Die 4. Staffel beginnt also im Jahr 2023, was Manifest auf den ersten Blick vom erzählerischen Druck befreit. Aber leider werden so auch viele mit Spannung erwartete Ereignisse übersprungen, die das Finale von Staffel 3 vorbereitet hat:

Die Stones müssen Baby Eden aus den Fängen von Angelica (Holly Taylor) befreien.

aus den Fängen von Angelica (Holly Taylor) befreien. Wie reagiert Eureka auf Captain Dalys plötzliche Rückkehr ?

? Wie reagieren die Stones auf den Verlust von Mutter Grace (Athena Karkanis)?

(Athena Karkanis)? Wie reagiert die Familie auf den plötzlich zurückgekehrten und gealterten Cal ?

? Cal 2.0 (Ty Doran) hat einen Plan, um das Rettungsboot zu retten .

. Die Ehe von Zeke und Michaela (Matt Long und Melissa Roxburgh) steht auf der Kippe.

Dank des großen Zeitsprungs von zwei Jahren wird Staffel 4 diese Wendungen nicht direkt fortsetzen können. Zwei Jahre später ist Ben Stone bereits Witwer und alleinerziehender Vater. Wie die Familie auf Graces Tod reagiert, wird übersprungen. Auch die Suche nach Baby Eden wird sicherlich keine zwei Jahre in Anspruch genommen haben.

Manifest bleibt keine Zeit sich lange mit diesen Ereignissen aufzuhalten, wenn das Endgame der Serie mit großer Dringlichkeit heranrückt. Natürlich kann die Serie immer noch auf den Ausgang dieser Geschehnisse in Form von Rückblenden eingehen – das wird mit großer Sicherheit auch passieren.

Das Gute am Zeitsprung: Manifest Staffel 4 kann ohne viel Ballast die verbleibende Zeit dazu nutzen, die wirklich wichtigen Mysterien und Rätsel zu klären. Ärgerlich ist es für Fans dennoch, dass potenziell spannende Storylines einfach übersprungen werden.

