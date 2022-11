Fantasy-Schock: Netflix begräbt neue Serie einfach nach Staffel 2

Fantasy-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn Netflix hat sich von Fate: The Winx Saga getrennt. Eine 3. Staffel der beliebten Serie wird es nicht geben.

Am 16. September startete bei Netflix die 2. Staffel von Fate: The Winx Saga. Nachdem die erste Runde schlanke sechs Episoden umfasste, durften wir uns bei der Fortsetzung über ein zusätzliches siebtes Kapitel freuen. Die Fans waren begeistert und brachten die Fantasy-Serie am Startwochenende direkt in die Netfix-Charts.

Obwohl sich Fate: The Winx Saga ganze fünf Wochen in der Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien des Streaming-Diensts halten konnte, wird die Geschichte rund um die fünf Feen Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa nicht weitergehen. Wie Variety berichtet, hat die 3. Staffel kein grünes Licht erhalten.

Netflix zieht bei Fantasy-Serie den Stecker: Fate: The Winx Saga Staffel 3 wird es nie geben

Auf Instagram meldet sich der Schöpfer und Showrunner von Fate: The Winx Saga zu Wort. Brian Young hat das Projekt in den vergangenen vier Jahren betreut und mit seinem Team sehr viel Energie in die Entstehung der zwei Staffeln investiert. Entsprechend enttäuscht zeigt er sich von Netflix' Entscheidung, die Serie abzusetzen.

Fate: The Winx Saga startete im Januar 2021 bei Netflix. Die Fantasy-Serie geht auf die italienische Animationsserie Winx Club aus dem Jahr 2004 zurück. Es ist die erste Live-Action-Adaption des Stoffs. Ein würdiges Finale werden wir von dieser Version der Geschichte jedoch nicht mehr erhalten.

