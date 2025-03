Abby aus The Last of Us Staffel 2: Alles über die Serien- und Game-Figur und warum sie so kontrovers ist

Die 2. Staffel der Endzeitserie The Last of Us führt eine der kontroversesten Videospielfiguren überhaupt ein. Wir erklären euch, wer Abby ist und was sie so umstritten macht.

Im Frühling dieses Jahres kehrt die gefeierte Videospieladaption The Last of Us mit der langerwarteten 2. Staffel zurück. Fans der Game-Vorlage waren vor allem gespannt darauf, wer die Figur der neuen Abby darstellen würde, die in der Originalversion von The Last of Us Part II von Laura Bailey gesprochen wurde.

Wir verraten euch (zunächst spoilerfrei), was es mit dem Game- und Seriencharakter auf sich hat und gehen im Spoiler-Teil näher drauf ein, warum sie unter manchen TLOU-Fans so unbeliebt ist.

Abby: Das rachsüchtige Muskelpaket aus The Last of Us 2 erklärt

Abigail "Abby" Anderson ist eine der spielbaren Figuren des Games The Last of Us Part II. Sie ist muskulös, aggressiv, Mitglied der paramilitärischen Washington Liberation Front (WLF) und auf Rache für den Mord an ihrem Vater aus. Vor allem aber ist sie Joel (in der Serie: Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) gegenüber antagonistisch eingestellt und wurde so konzipiert, dass man Abby zunächst verabscheuen soll, ehe man sich in sie hineinfühlt und auch ihr eine Perspektive und einen Redemption Arc eingesteht.

Oberflächliche Kritik hagelte es von den üblichen Gamer-Verdächtigen allein schon, weil Abby nicht konventionell attraktiv ist und traditionell maskuline Züge trägt. Davon abgesehen kostete es einige Überwindung, sich mit einer anderen Spielfigur als dem zentralen Duo aus dem Originalspiel anzufreunden. Abby ist erst eine Antagonistin, die man selbst spielen muss, um dadurch einen facettenreichen Charakter zu erforschen.

Während Abby im Laufe des Spiels verfolgt wird, beweist sie sich als Beschützerin von zwei hilfsbedürftigen Geschwistern, die einem gefährlichen Kult entkommen sind: Lev ist ein ehemaliges Mitglied der Seraphiten-Sekte, die er verlassen musste, weil er trans ist, Yara ist seine ältere Schwester.

Da TLOU2 mit mehreren Staffeln adaptiert wird und die Geschwister wohl erst in Staffel 3 vorkommen werden, gibt es noch keine Casting-Infos für sie.

Wer spielt Abby in der The Last of Us-Serie von HBO?

Für die 2. Staffel der HBO-Serie von Craig Mazin wurde US-Schauspielerin Kaitlyn Dever in der Abby-Rolle ausgewählt. Sie war schon vor dem Serienprojekt für eine Filmversion des Spiels vorgesehen und wurde schließlich vom Showrunner empfohlen. Fans der Figur waren jedoch skeptisch, denn während Game-Abby äußerst muskulös und maskulin erscheint, kennt man Denver hauptsächlich aus eher feminin konnotierten Rollen in Filmen wie Booksmart und Rosaline.

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Showrunner Mazin dieses Jahr folgendes über Abby und das Casting:

Ich persönlich denke, dass es hier eine tolle Gelegenheit gibt, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, die vielleicht körperlich verletzlicher ist als die Abby im Spiel, deren Geist aber stärker ist. Und dann ist die Frage: 'Woher kommt ihre beeindruckende Natur und wie manifestiert sie sich?' Das ist etwas, das jetzt und später erforscht werden wird.

Warum viele The Last of Us-Fans Abby abgrundtief hassen (Vorsicht, Spoiler!)

Nach letzten Einschätzungen der HBO-Programmchefin wird die Serienadaption von The Last of Us auf insgesamtkommen.

Achtung, wir reden jetzt über einen frühen, aber einschneidenden Story-Punkt vom Anfang von The Last of Us 2, der sich stark auf die Handlung der 2. Staffel auswirken wird. Letzte Chance, nicht weiterzulesen ...

Here we go: Erinnert ihr euch, wie wir oben meinten, Abby sei eine spielbare Figur in TLOU2? Das stimmt auch. Allerdings ist sie das nicht zusätzlich zu Ellie und Joel, sondern anstelle von Joel. Doch es kommt noch viel schlimmer. Abby ist nicht nur diejenige, die Joel mehr oder weniger im Game ersetzt – sie ist auch diejenige, die ihn zu Beginn des zweiten Teils vor den Augen von Ellie umbringt.

Der Grund ist Rache. Abbys Vater war nämlich niemand Geringeres als Dr. Jerry Anderson, der Chefarzt der Fireflies, der mit Ellies Gehirnzellen die Welt vor den gefährlichen Cordyceps-Pilzen hätte retten können. Joel erschoss ihn während seines mörderischen Streifzugs zur Rettung Ellies im OP-Zimmer. Eine Szene, die auch im 1. Staffelfinale der Serie zu sehen war.

Für Ellie beginnt nach dem Mord an Joel eine eigene Rache-Mission, die sich abspielt, während man zum Teil in den Schuhen ihrer Zielperson Abby steckt.

Schaut hier den neusten Trailer zu The Last of Us 2:

The Last of Us - S02 Trailer 2 (English) HD

Ob man Abby hasst und das Spiel deshalb abschreibt, kommt wohl etwas darauf an, wie man Games und Serien konsumiert: Feuert man einfach die Charaktere an, die man mag und ist sauer, wenn ihnen etwas Negatives widerfährt? Oder freut man sich vielmehr über eine intelligente Geschichte, die auch mal wehtun kann, wenn sie zum Beispiel etwas über Rachezyklen, Perspektiven und die komplizierte menschliche Natur zu sagen hat?

Hoffen wir, dass Kaitlyn Dever wenigstens Morddrohungen erspart bleiben, wenn sie an der Reihe ist, sich bei neuen The Last of Us-Fans unbeliebt zu machen. Der Game-Darstellerin ist nämlich genau das widerfahren (via Forbes ).

Wann läuft The Last of Us Staffel 2 endlich an?

Die 2. Season von The Last of Us Staffel 2 läuft am 14. April 2025 bei Sky und WOW an. Sieben neue Folgen gehen dann wöchentlich – nur einen Tag nach der US-Premiere auf HBO – an den Start.