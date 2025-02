Die 2. Staffel von The Last of Us wird nicht die letzte sein – so viele Seasons soll es wirklich geben

Im Frühjahr läuft die 2. Staffel von The Last of Us an. Weitere Kapitel sind der Videospielverfilmung auch schon sicher. Jetzt wissen wir auch, wie viele geplant sind.

Die gefeierte Videospielverfilmung The Last of Us kehrt dieses Jahr mit Staffel 2 zurück, die das Videospiel The Last of Us Part II in Angriff nehmen wird. Allerdings ist das Sequel-Game so umfangreich, dass eine einzige Staffel nicht ausreichen wird, um die üppige Story in Serienform zu bringen.

Wie viele Staffeln der US-Sender HBO aktuell plant, erfuhren wir jetzt dank HBO-Drama-Programmchefin Francesca Orsi.

So viele The Last of Us-Staffeln soll es wirklich geben

Wie die HBO-Mitarbeiterin gegenüber Deadline zu Protokoll gab, rechnet man aktuell nicht nur mit einer zusätzlichen Staffel 3:

Wir haben keinen vollständigen oder endgültigen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus. Ich möchte das nicht bestätigen, aber es sieht so aus, als wären wir nach dieser und zwei weiteren Seasons fertig.

Je nachdem, ob die Videospielentwickler um Neil Druckmann bei Naughty Dog doch noch The Last of Us Part III ankündigen, könnte sich die Staffel-Prognose der Serienversion natürlich auch wieder ändern. Angekündigt wurde eine weitere Game-Fortsetzung noch nicht, an der Showrunner Craig Mazin (Chernobyl) sich im Anschluss orientieren könnte.

Mehr:

Wann und wie geht es mit The Last of Us Staffel 2 weiter?

Die neue Staffel von The Last of Us kommt im April 2025 zu HBO und wird hierzulande erneut über Sky und WOW zu sehen sein. Neben dem Wiedersehen mit dem Survival-Gespann, bestehend aus Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey), lernen wir dann auch die spielbare Game- und jetzt Serienfigur Abby kennen. Sie wird von Kaitlyn Dever gespielt. Ebenfalls neu an Bord sind Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse und Catherine O'Hara als Gail.

Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen aus Staffel 1 ein. Ellie und Joel haben sich in der sicheren Kommune von Jackson eingelebt, sich aber seither entfremdet. Nicht zuletzt, weil Joel mit seiner Entscheidung aus dem Staffelfinale hadert und Ellie ahnt, angelogen geworden zu sein. Genau diese Vergangenheit droht die beiden jetzt einzuholen.