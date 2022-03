Letztes Jahr landete Deadpool-Star Ryan Reynolds mit dem Sci-Fi-Action-Kracher Free Guy einen unerwarteten Kinohit. Jetzt gibt es ein äußerst spanendes Update zur Zukunft der frisch gestarteten Reihe.

Während wir gespannt darauf warten, dass Ryan Reynolds für einen dritten Deadpool-Film auf die große Leinwand zurückkehrt, hat sich der Hollywood-Star letztes Jahr eine weitere Marke geschaffen, von der wir in Zukunft mehr sehen werden. Die Rede ist Free Guy, der sich 2021 als einer der größten Kinoüberraschungen entpuppte.

Reynolds schlüpft darin in die Rolle eines Nicht-Spieler-Charakters aus einem Open-World-Videospiel, der nach und nach entdeckt, dass weder er noch die Welt um ihn herum echt ist. Bei einem Budget von 125 Millionen US-Dollar spielte Free Guy trotz Corona-Pandemie über 330 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein – ein bemerkenswerter Hit.

Free Guy 2 mit Ryan Reynolds hat offiziell grünes Licht

Der Hollywood Reporter hat nun erfahren, dass der Fortsetzung Free Guy 2 nichts mehr im Weg steht. 20th Century Studios-Präsident Steve Asbell verrät dem Branchenblatt im Interview, dass der Film definitiv kommt. "Wir warten aktuell auf das Drehbuch, das jeden Tag eintreffen wird. Es ist eine fantastische Story", so Asbell.

Hier könnt ihr den Trailer zu Free Guy schauen:

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Offenbar konnte der Studiokopf bereits einen Blick in die grobe Geschichte der Sci-Fi-Fortsetzung werfen und ist begeistert von den Idee, was ihn zu einer weiteren spannenden Aussagen verleitet: "Wir haben weitere Avatar-Filme, die kommen, und wir haben weitere Free Guy-Filme, die kommen. Wir sind ziemlich gut beschäftigt."

Ryan Reynolds-Universum: Free Guy 3, 4 und noch viel mehr

Interessant ist, dass er hier von "Filmen" – also Plural – spricht. Wie es aussieht, setzt 20th Century Studios große Hoffnung in das Free Guy-Universum und will die frisch geschaffene Marke zum großen Franchise ausbauen. Vielleicht erwartet uns neben Kinofortsetzungen demnächst auch eine Spin-off-Serie auf Disney+.

Wann Free Guy 2 in den Kinos startet, steht derzeit noch nicht fest. Ebenfalls unbekannt ist die genaue Zusammensetzung des Casts. Sicherlich werden wir neben Reynolds wieder Jodie Comer, die durch ihre extrem lässige Performance im ersten Teil für Aufsehen sorgte. Ein mögliches Startfenster wäre der Sommer 2024.

Was wollt ihr alles aus dem Free Guy-Universum mit Ryan Reynolds sehen?