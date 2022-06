Abgründiger als The Walking Dead: Erstes richtiges Bild aus The Last of Us und 2 weitere spannende Enthüllungen

HBO hat das erste richtige Bild aus der The Last of Us-Serie veröffentlicht. In der extrem düsteren The Walking Dead-Alternative sehen wir Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie.

Seit Monaten wird die Videospielverfilmung The Last of Us gedreht. Nach diversen Set-Bildern haben wir nun einen offiziellen Einblick in die Serie erhalten. Auf dem Summer Game Fest stellte Neil Druckmann, seines Zeichens der Schöpfer der Vorlage und Co-Creator der Serie, das Projekt mit gleich drei spannenden Details vor.

The Walking Dead-Alternative: Erstes Bild von Pedro Pascal und Bella Ramsey in The Last of Us

Das erste Szenenbild aus der The Last of Us-Serie zeigt uns Pedro Pascal und Bella Ramsey, die unter dem Dach von HBO bereits an der Fantasy-Serie Game of Thrones gearbeitet haben. Im The Last of Us-Universum sind sie als Joel und Ellie zu sehen, die beiden Hauptfiguren der post-apokalyptischen Geschichte.

Wie IGN zusammenfasst, gibt es zwei weitere spannende Neuigkeit zu verkünden: In der The Last of Us-Serie tauchen ebenfalls Troy Baker und Ashley Johnson auf. Baker hat im Videospiel die Rolle von Joel übernommen, Johnson war als Ellie zu hören. Wen sie in der Serie verkörpern, ist unklar. Es handelt sich aber nicht nur um Cameos.

Zudem haben wir jetzt die Bestätigung, dass Druckmann, der zusammen mit Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin die Serie entwickelt, bei einer Episode selbst die Regie übernommen hat. Aus dieser Episode stammt auch das obige Bild. Der bisher aufregendste Regie-Namen ist jedoch ein anderer: Schon seit einiger Zeit steht fest, dass Kantemir Balagov (bekannt für Bohnenstange) den Auftakt inszeniert.

Wann startet die The Last of Us-Serie in Deutschland?

Ein konkretes Startdatum existiert noch nicht. Es wird aber erwartet, dass die Serie in der ersten Jahreshälfte 2023 bei HBO eintrifft. In Deutschland dürfte sie bei Sky und dem Streaming-Dienst Wow (ehemals Sky Ticket) zu sehen sein.

