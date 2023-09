Überraschender Sci-Fi-Horror schon in 16 Tagen bei Disney+: Diese grauenerregende Alien-Invasion hatte wirklich niemand auf dem Schirm

Zu Disney+ kommt schon bald ein neuer Sci-Fi-Horror-Film, von dem bisher niemand etwas wusste. Der erste Trailer zur Alien-Invasion verspricht nervenzerfetzende Spannung.

Wie aus dem Nichts ist gerade ein neuer Film-Trailer veröffentlicht worden, der ein aufregendes Genre-Highlight verspricht. No One Will Save You kommt als Mix aus Science-Fiction und Horror daher und zeigt Home-Invasion-Terror mit Alien-Twist. Die gute Nachricht ist, dass ihr den Film schon sehr bald bei Disney+ streamen könnt.

Schaut hier den ersten Trailer zu No One Will Save You:

No One Will Save You - Trailer (English) HD

Sci-Fi-Horror No One Will Save You sieht nach fesselnder Genre-Spannung aus

Der Trailer zum Film von Brian Duffield beginnt wie jedes schon etliche Male gesehene Home-Invasion-Szenario. Die junge Hauptfigur Brynn Adams (Kaitlyn Dever) hat sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und lebt allein in ihrer Wohnung. Hier bekommt sie ungebetenen Besuch. Der entpuppt sich aber plötzlich als Alien!

Der Trailer, der komplett ohne Dialoge ist, zeigt außerdem, dass die außerirdische Invasion in der Außenwelt wohl schon weit vorangeschritten ist. Wer Genre-Filme wie Signs - Zeichen, Nope und 10 Cloverfield Lane mochte, sollte sich No One Will Save You definitiv auf die Watchlist packen.

Wann erscheint No One Will Save You bei Disney+?

In Deutschland kommt der Sci-Fi-Horror am 22. September 2023 ins Streaming-Abo von Disney+.

