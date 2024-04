Absolut verdorben: Christian Bale ist auf dem ersten Bild für Horror-Remake kaum wiederzuerkennen

Christian Bale wird für Maggie Gyllenhaals Horror-Fabel The Bride! in die Rolle von Frankensteins Monster schlüpfen. Erste Bilder zeigen seine krasse Verwandlung.

Seit Monaten warten Horror-Fans auf Maggie Gyllenhaals Neuverfilmung des Klassikers Frankensteins Braut, der 1935 unter Universal die große Kinoleinwand eroberte und in neuem Gewand 2025 in die Lichtspielhäuser einziehen soll. Während Batman-Star Christian Bale in The Bride! die Kult-Rolle von Frankensteins Monster zum Besten geben wird, verkörpert Jessie Buckley (Kleine schmutzige Briefe) die titelgebende Braut des Monsters.

Nun gibt es erste Bilder der beiden zu sehen – und die Verwandlung trägt vor allem bei Christian Bale krasse Früchte. So ist der Schauspieler mit stark entstelltem Gesicht kaum wiederzuerkennen.

Christian Bale als Frankensteins Monster: Mit Tattoos, Narben und neuer Frisur

Das schwarz-weiße Bild, das von Maggie Gyllenhaal (via Variety ) geteilt wurde, zeigt Christian Bale mit vernarbtem Gesicht und neuer Haarpracht, die er sich galant nach hinten streicht. Auf seinem ebenfalls vernarbten Brustkorb prangt dazu auffälliges Tattoo, das den Schriftzug "Hope" trägt. Damit erinnert die Interpretation der Kult-Figur entfernt an die Neuadaptionen von Joker in Suicide Squad oder The Crow, die zuletzt ebenfalls in modernem Gewand (und reichlich Tattoos) aufwarteten. Auf seiner Jacke ist überdies ein deutsches "verdorben" zu lesen:

Gegenüber The Hollywood Reporter verriet Bale im Februar dieses Jahres, dass er sich für die Rolle den Kopf rasieren musste – und erklärte ebenfalls seinen scherzhaften Trainigsplan:

Ich muss mich jetzt ins das Gestell zwängen, meine Knochen brechen und reichlich Dünger oder sowas essen, um zu versuchen zu wachsen.

Auf dem zweiten Bild zu The Bride! ist Jessie Buckley in der titelgebenden Rolle zu sehen. Hier sehen wir die Schauspielerin mit blonden Locken und einem mit Make-Up – oder Blut? – verschmiertem Mund:

Wann kommt The Bride ins Kino?

Während The Bride! ursprünglich als Netflix-Produktion konzipiert wurde, soll der Film nun unter Warner Bros. am 2. Oktober 2025 in die Kinos kommen. Maggie Gyllenhaal zeichnet für die Regie sowie das Drehbuch verantwortlich und fungiert zusätzlich als Produzentin. Neben Bale und Buckley stehen aktuell Peter Sarsgaard, Annette Bening und Penélope Cruz auf der Castliste von The Bride!

