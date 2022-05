Absolute Serien-Knaller: Viele Highlights jetzt günstiger schauen – mit einer der besten Serien der letzten 10 Jahre [Anzeige]

Dank einer Spar-Aktion könnt ihr viele Serien-Knaller jetzt günstiger downloaden. Dazu zählen Highlights wie der kontroverse Hit Euphoria, Sci-Fi-Kracher wie Raised by Wolves und eine der besten Serien der letzten 10 Jahre.

Serienfans dürfen sich freuen, denn eine neue Aktion von Warner Bros. bringt euch jetzt viele Knaller zum günstigeren Sparpreis. Abgedeckt werden fast alle Genres und Vorlieben, wodurch für jeden Geschmack Highlights dabei sind. Die Aktion bei Amazon gilt ab dem 26. Mai für kurze Zeit.

Das Motto der Aktion "Gefeierte Serien" verspricht nicht zu viel, denn im Angebot gibt es zum Beispiel Emmy-prämierte Serien wie Mare of Easttown mit Kate Winslet, große Unterhaltung mit der Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That oder Succession, eine der besten Serien der letzten 10 Jahre.

Schaut hier noch eine Preview zu Warners Spar-Aktion:

Gefeierte Serien: Alle Warner-Highlights im Trailer (Deutsch) HD

Spar-Aktion für gefeierte Serien bringt euch viel Unterhaltung

Zu den vielen Titeln der Warner-Aktion gehört unter anderem der Animationshit Rick and Morty . Die Serie rund um den genialen Wissenschaftler und Erfinder Rick sowie seinen nicht gerade genialen Enkelsohn Morty mixt abgefahrene Sci-Fi-Ideen mit unzähligen Popkultur-Anspielungen, Fäkalhumor und abgedrehten Parodien.

Hört im Moviepilot-Podcast, warum sich Rick and Morty für jeden Sci-Fi-Fan lohnt:

Große Unterhaltung ist auch mit And Just Like That ... garantiert. Die Fortsetzung der Kultserie Sex and the City bringt Carrie, Charlotte und Miranda zurück und folgt der Frauen-Clique bei ihrem immer noch turbulenten Alltag in ihren 50ern.

Etwas fieseren Spaß bietet der Geheimtipp The White Lotus . Hier verbringt ihr euren Serien-Urlaub mit der großartigen Besetzung in einem Luxus-Resort auf Hawaii. Die idyllische Stimmung hält aber nicht lange an, als immer mehr düstere Abgründe und gefährliche Geheimnisse ans Tageslicht kommen.

Viel Unterhaltung bietet auch The Gilded Age . In der Serie von Downton Abbey-Schöpfer Julian Fellowes zieht Marian Brook (Louisa Jacobson) 1885 als Tochter eines verstorbenen Generals zu ihren reichen Tanten Agnes (Christine Baranski) und Ada (Cynthia Nixon) nach New York City. Durch die spitze Betrachtung des damaligen Geldadels ist schnell für unterhaltsame Konflikte gesorgt.

Pflichtprogramm für Serienfans ist auch Euphoria , die erfolgreichste HBO-Serie seit dem Game of Thrones-Ende. Zwischen Sex, Drogenmissbrauch und tiefen seelischen Problemen zeichnet die Produktion mit Spider-Man- und Dune-Star Zendaya ein intensives Bild moderner US-Teenies.

Für Genre-Fans gibt's mit Warners Spar-Aktion auch einiges zu entdecken

Fantasy-Fans bekommen mit dem Spar-Angebot von Warner gleich zwei Highlights. His Dark Materials basiert auf der Roman-Trilogie, die mit Der goldene Kompass schon mal ins Kino gebracht wurde. Die Serie spielt in einer magischen Parallelwelt, in der sich die junge Lyra mit ihrem Daemon Pantalaimon, eine Art tierischer Gefährte, auf die Suche nach einem verschwundenen Freund macht.

Für Fantasy-Unterhaltung ist auch mit Legacies gesorgt. Der Vampire Diaries-Ableger spielt zwei Jahre nach der Handlung der Hauptserie und handelt von der 17-jährigen Hope Mikaelson. Die Teenagerin stammt aus einer Linie der mächtigsten Vampire, Werwölfe und Hexen ab und ist selbst ein Hybrid aus allen drei Gattungen. Auf der Salvatore Boarding School trifft sie auf andere übernatürliche Wesen, während sie mit ihrem eigenen Leben klarkommen muss.

Schaut hier noch einen Trailer zu Legacies:

Legacies - S01 Trailer Comic-Con (English) HD

Wer mehr Lust auf bildgewaltige Dystopien hat, sollte sich die Sci-Fi-Serie Raised by Wolves anschauen. Hier schickt Blade Runner- und Alien-Regisseur Ridley Scott den Vikings-Star Travis Fimmel in eine düstere Zukunft, in der zwei Androiden Menschenkinder auf einem fremden Planeten aufziehen sollen. Schnell entstehen dabei jedoch religiöse und philosophische Konflikte.

Warners Spar-Aktion bringt euch auch preisgekrönte Serien-Kracher

Zwei preisgekrönte Serien solltet ihr euch nicht entgehen lassen. In Mare of Easttown spielt Kate Winslet eine Ermittlerin, die den Mord an einer jungen Mutter untersucht. Dabei dringt die Serie auch tief in das zerrüttete Seelenleben der Hauptfigur ein, die unter anderem mit dem Suizid ihres Sohns und einer zerbrochenen Ehe zu kämpfen hat.

Bei der Emmy-Verleihung 2021 gab es zurecht Auszeichnungen für Kate Winslet als beste Hauptdarstellerin sowie Julianne Nicholson in der Rolle von Mares bester Freundin und Evan Peters als Nachwuchs-Detective.

Zu den besten Serien der letzten 10 Jahre zählt Succession . Die Geschichte dreht sich um das Oberhaupt eines mächtigen Medienkonzerns und seine erwachsenen Kinder, die um seine Nachfolge kämpfen. Dabei werden Verrat, Intrigen und Machtspiele in bester Game of Thrones-Manier entfesselt. Zusammen mit den gleichzeitig charismatischen wie abstoßenden Charakteren ist für ein Serien-Highlight der Extraklasse gesorgt.

Alleine das Succession-Intro mit Ohrwurm-Musik fesselt euch schon:

Succession - S01 Opening Credits (English) HD

Alle Top-Serien von Warners Spar-Aktion in der Übersicht:

