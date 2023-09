Absolutes Kriegsfilm-Meisterwerk mit 12 Mio. Dollar-Eröffnungsszene: Das ist die beste fürs Heimkino erhältliche Fassung

Dieses Kriegsdrama überzeugt nicht nur durch die realistische Darstellung der engen Kameradschaft. Dass der Film kaum gealtert ist, zeigt vor allem die 4K Ultra-HD-Fassung fürs Heimkino mit scharfen Bildern und unfassbar gutem Sound.

Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und wurde 1999 mit fünf Oscars prämiert. Der schockierende Kriegsfilm blieb vor allem dank seiner unvergesslichen Eröffnungsszene in Erinnerung, die allein so viel kostete wie ein kleiner Spielfilm heutzutage.



Die beste Version des Meisterwerks könnt ihr mit der 4K-Fassung erleben, die nebenbei auch noch die Blu-ray enthält. Das Bild ist noch detaillierter und die modernen Technologien Dolby Vision und Dolby Atmos werden unterstützt.

Der Soldat James Ryan in der besten Fassung: Das bietet die 4K-Blu-ray

Mit der 4K-Version * bekommt ihr ein deutliches Upgrade zur Blu-ray-Fassung (die auch mit dabei ist). Den Oscar-prämierten Sound gibt es sogar in dem 3D-Audioformat Dolby Atmos, allerdings nur in der englischen Originalvertonung. Wenn Tom Hanks, Matt Damon und Co. durch den Kugelhagel rennen und vor Granateinschlägen flüchten, dann steigt die Spannung bzw. Anspannung ins Unermessliche. Die deutsche Vertonung hingegen liegt "nur" als 5.1-Dolby-Variante vor.

Visuell bietet die 4K-Version einen höheren Detailgrad und Dolby Vision. Durch die höhere Auflösung wird allerdings auch die Filmkörnung verstärkt, was die einen unter euch stören mag, den anderen aber genau den richtigen nostalgischen Look liefert. Kritik auf hohem Niveau könnten wir auch an den vielleicht etwas zu häufigen Unschärfeeffekten üben.

Das mit Tom Hanks besetzte Kriegsdrama ist gleichermaßen actionreich und tiefsinnig

Der Soldat James Ryan gilt als Klassiker unter den Kriegsfilmen – zu Recht. Doch neben den gewalttätigen und realistischen Szenen hat Drehbuchautor Robert Rodat auch eine moralische Frage in den Film eingearbeitet: Wie viel ist ein Menschenleben wert?

Denn Captain John Miller (Tom Hanks) muss mit seinem Trupp, bestehend aus acht Männern, durch das umkämpfte Frankreich ziehen, um Private Ryan (Matt Damon) die Nachricht zu überbringen, dass er aus dem Kriegsdienst frühzeitig entlassen wird. Eine Nachricht, die sich natürlich auch seine Retter wünschen, was deshalb zu Unmut in der Truppe führt. Warum sollen sie ihr Leben riskieren, um das eines Einzelnen zu retten?