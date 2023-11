"Abstruse Story, dämliche Dialoge": Bei Amazon könnt ihr jetzt gratis Til Schweigers vergessene Action-Katastrophe streamen (Und es lohnt sich!)

Far Cry zeigt Til Schweiger als Möchtegern-Rambo auf einer tropischen Insel und ist die perfekte Grundlage für einen Trash-Filmabend. Außer, ihr seid Fans der gleichnamigen Videospielreihe.

Wäre Far Cry ein weniger furchtbarer Film, hätte uns in den letzten 15 Jahren einiges erspart bleiben können. Til Schweiger wäre als neue internationale Action-Hoffnung durch die Decke gegangen. Er hätte (mutmaßlich!) Hollywood statt Mitarbeitende an deutschen Filmsets terrorisiert. Und ich hätte weniger starke körperliche Reaktionen auf braungraue Naturwollpullover in Mainstream-Komödien, weil Filme wie Kokowääh niemals das Licht der Welt erblickt hätten.

Eine schöne Vorstellung, doch die Realität ist eine andere. Zwar wurde Schweiger auch nach Far Cry für mehrere internationale Projekte besetzt, doch der ganz große Durchbruch blieb aus. Womöglich auch, weil Uwe Bolls Versuch, aus einem aufstrebenden Videospiel-Franchise international konkurrenzfähige Baller-Action unter Palmen zu machen, einen wirklich schlechten Film hervorbrachte.

So schlecht, dass man die deutsch-kanadische Co-Produktion aus dem Jahr 2008 schon wieder gesehen haben muss. Und das nicht nur, weil Til Schweiger gegen mutierte Menschenmaschinen (!) kämpft.

Far Cry wurde von der Kritik in der Luft zerrissen – darum geht's

Twentieth Century Fox of Germany GmbH Til Schweiger als Jack Carver

Die Handlung ist recht einfach zusammengefasst: Jack Carver (Til Schweiger) hat die Special Forces verlassen, um ein ruhigeres Leben zu führen. Doch die Journalistin Valerie Cardinal (Emmanuelle Vaugier) überredet ihn, einen wichtigen Einsatz durchzuziehen. Er soll sie auf eine abgelegene tropische Insel begleiten, auf der ein wahnsinniger Wissenschaftler (Udo Kier) genmanipulierte Supersoldaten züchtet. Wird das ungleiche Team ihm das Handwerk legen und dabei so etwas wie sexuelle Spannung aufbauen? Ratet mal! Und es wäre kein Action-Film mit deutscher Beteiligung, wenn Ralf Moeller nicht auch dabei wäre.

Von der Moviepilot-Community bekam Far Cry eine niederschmetternde Wertung von 2,5, und auch Kritiker:innen verrissen den Film gnadenlos. Die Hamburger Morgenpost sprach laut Wikipedia-Seite zum Film von einer "abstrusen Story" mit "dämlichen Dialogen" und warf die Frage auf: Kann das ernstgemeint sein? (Der Link zur vollständigen Kritik ist leider nicht mehr online.)

Trotzdem: Til Schweigers englischsprachiger Action-Ausflug ist eine unterschätzte Trash-Perle

Kann das ernstgemeint sein? In genau dieser Frage liegt für mich das Beste an Far Cry begründet. Wo andere Action-Vehikel mit internationalen Ambitionen sich todernst von einem dümmlichen Szenario zum nächsten ballern, wirkt Uwe Bolls Videospieladaption wie ein Fiebertraum.

Ja, der Film schaut sich, als wäre das Drehbuch in einer Schreibwerkstatt für Kreative nach der zweiten Lobotomie entstanden. Aber ist das nicht der Vorwurf, dem sich Action-Spektakel generell stellen müssen? Ist Michael Bay wirklich so viel mehr als ein Uwe Boll mit deutlich höherem Budget und Dronen-Fernbedienung? Denkt mal darüber nach.



Wer sich einmal mit starkem Alkohol oder anderen (legalen!!) Betäubungsmitteln im Körper auf das cineastische Niveau von Far Cry eingestellt hat, kann hier den Spaß seines Lebens haben. Was passiert als Nächstes? Welchen markigen Spruch wird Til Schweiger nun angestrengt cool in die Kamera nuscheln? Es ist unmöglich, es vorauszusagen. Außerdem bleibt auch 15 Jahre später unklar, warum Schweiger nie einen Schauspielpreis für die Szene bekommen hat, in der er minutenlang fast an einem Schlüssel erstickt.

Von Far Cry lässt sich zu gleichen Teilen alles und absolut nichts erwarten. Der perfekte Film für Menschen, die glauben, von gar nichts mehr überrascht werden zu können.

So könnt ihr Far Cry kostenlos bei Amazon streamen

Twentieth Century Fox of Germany GmbH Was darf in keinem trashigen Action-Film fehlen? Ein böser Wissenschaftler (Udo Kier)

Far Cry ist seit kurzem im Angebot von Freevee enthalten. Der Streaming-Dienst gehört zu Amazon und ist werbefinanziert. Das bedeutet: Ihr könnt den Film im Stream schauen, ohne ein kostenpflichtiges Abo abschließen zu müssen. Alles, was ihr benötigt, ist ein Amazon-Account.

