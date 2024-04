"Absurdes Desaster": Star Trek-Captain kaum wiederzuerkennen in Regie-Debüt, das von der Presse zerfetzt wird

Chris Pine hat mit Poolman ein Herzensprojekt realisiert, bei dem der Star Trek-Darsteller Regie, Drehbuch und Hauptrolle zugleich übernahm. Die ersten Pressestimmen berichten von einem Desaster.

Chris Pine hat in seiner Karriere bereits vielfältige Rollen auf der großen Kinoleinwand zum Besten gegeben. In seinem neuesten Projekt Poolman ist der Schauspieler jedoch nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern zeichnete ebenso für das Drehbuch verantwortlich und nahm erstmalig bei einem Film auf dem Regiestuhl platz. Die Mystery-Komödie über einen vor sich hin philosophierenden Poolwart soll Pines Liebesbrief an die Stadt Los Angeles mit einer persönlichen Herzensangelegenheit verbinden.

Der neue Trailer zeigt den Star Trek-Star nun in seiner selbstgeschriebenen Rolle, in welcher er kaum wiederzuerkennen ist. So sehen wir den sonst doch häufig aalglatten Kirk-Darsteller als Big Lebowski-artigen Dude-Verschnitt mit Vollbart, langen Haaren und allerlei abstrusen Ideen.

Und hier ist die Vorschau, um die es geht:

Poolman - Trailer (English) HD

Star Trek-Star Chris Pine geht in Poolman baden – und das auch bei der Kritik

Dass Pine damit nicht auf demselben Niveau wie die Coen-Brüder landet, attestieren ihm bereits seit Monaten zahlreiche Kritiker:innen. Denn schon bei seiner Premiere auf dem Toronto Film Festival im September 2023 ging Poolman gnadenlos baden. So betitelte unter anderem das Branchenblatt Variety den Film als "absurdes Desaster" und berichtete enttäuscht von zahlreichen Zuschauer:innen, die bei der Vorführung in Toronto die Flucht ergriffen.

Paramount Chris Pine in Poolman

Auch für The Hollywood Reporter greife der Film in seiner Tonalität komplett daneben und ziehe damit auch den beeindruckenden Star-Cast um Annette Bening, Danny DeVito und Jennifer Jason Leigh mit auf den Meeresgrund. Keiner Wunder also, dass Poolman bei Rotten Tomatoes aktuell auf einen miserablen Score von nur 23 Prozent kommt.

Darum geht es in Poolman

Auch wenn Darren (Pine) seine Brötchen mit der Pflege und Reparatur des Pools eines Tiki-Apartmentblocks verdient, ist er hauptberuflich Träumer und Möchtegern-Philosoph. Als er eines Tages Wind von einem groß geplanten Diebstahl bekommt, wird er schlagartig aus seinem Trott herausgerissen und muss plötzlich alles dafür tun, um seine geliebte Heimat Los Angeles vor den verheerenden Konsequenzen zu bewahren.

Poolman wird in den USA am 10. Mai 2024 in die Lichtspielhäuser einziehen. Wann der Film hierzulande auf der großen oder kleinen Leinwand erscheint, ist bisher nicht bekannt.

