Action-Dauerfeuer: Erster Trailer zu Hunt verspricht einen der aufregendsten Filme des Jahres

Einer der atemlosesten Action-Filme des Jahres könnte aus Südkorea kommen. Das verspricht der erste Trailer zu Hunt, in dem zwei Netflix-Stars ein Wiedersehen feiern.

Wem Squid Game schon zu schnell getaktet war, sollte von Hunt die Finger lassen. Mit Lee Jung-jae und Heo Sung-tae treffen dort zwei Stars des Netflix-Überhits aufeinander. Sie haben kaum Zeit zum Verschnaufen, so erbarmungslos prescht die Action im Trailer voran.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Hunt an:

Hunt - Trailer (English Subs) HD

Hunt ist eine rasante Action-Jagd vom Squid Game-Star

In Hunt jagen zwei Agenten des südkoreanischen Geheimdiensts einem Maulwurf nach. Dabei decken sie eine unglaubliche Wahrheit auf, müssen ihre Mission aber nichtsdestotrotz zu Ende bringen.

Squid Game-Stars stehen nicht nur vor der Kamera. Hunt ist auch Lee Jung-jaes Regie-Debüt. Besetzt sind außerdem koreanische Schauspielgrößen wie Jung Woo-sung, den einige aus dem abgedrehten Western The Good, the Bad, the Weird kennen werden.

Wann kommt der Action-Kracher The Hunt nach Deutschland?

Hunt wird auf dem Filmfestival in Cannes seine Premiere feiern. Der Actionthriller hat bisher noch keinen deutschen Kinostart, könnte aber noch 2022 veröffentlicht werden.

Podcast: Ist Squid Game gefährlich für die Gesellschaft?

Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Doch das Serien-Phänomen ruft teils extreme Reaktionen hervor. Aus Kitas, Schulen und Bildungsministerien kommen Warnschreie, Squid Game könnte Kindern Schaden zufügen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutierten Jenny Jecke und Lisa Ludwig deshalb, was dran ist an den Bedenken rund um den Netflix-Hit. Warum wurde ausgerechnet diese Serie zu solch einer Ausnahme-Erscheinung, die selbst die Politik beschäftigt? Und sind die Ängste berechtigt?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr vom Trailer zu Hunt?