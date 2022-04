Cannes 2022: Tom Cruise-Action, Sci-Fi-Horror und mehr im Programm des bedeutendsten Filmfestivals

Tom Cruise-Action und verstörender Sci-Fi-Horror mit Kristen Stewart: Das bietet das Filmfestival Cannes 2022. Welche Filme im Programm des Spektakels laufen, erfahrt ihr hier.

Im Mai kehrt das bedeutendste Filmfestival zurück. Zum 75. Mal werden die Internationalen Filmfestspiele von Cannes ausgetragen und seit heute wissen wir, welche Filme ins Rennen um den Hauptpreis – die Goldene Palme – gehen. Dazu gehören David Cronenbergs angeblich extrem verstörender Sci-Fi-Horrorfilm Crimes of the Future mit Viggo Mortensen und Kristen Stewart sowie neue Filme von Park Chan-wook (Oldboy), James Gray (Ad Astra) und Kelly Reichardt (First Cow).

Schaut euch weiter unten im Artikel das Programm des Festivals von Cannes 2022 an.

Tom Cruise-Action, Elvis und mehr: Hollywood protzt mit Cannes-Auftritt

2019 feierten Filme wie Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood ihre Premiere an der Croisette. Diesmal stellt Tom Cruise die langerwartete Action-Fortsetzung Top Gun 2: Maverick vor. Das Festival ehrt Cruise' Karriere überdies mit einem eigenen Event. Der Anlass: Vor 30 Jahren war der Star zum ersten und letzten Mal mit In einem fernen Land in Cannes.

Cruise ist nicht der einzige Hollywood-Tom vor Ort. Auch das Musik-Biopic Elvis mit Austin Butler in der Hauptrolle wird in Cannes gezeigt. Oscarpreisträger Tom Hanks spielt darin den legendären Manager Colonel Parker.

Schaut euch den Trailer für Elvis an:

Elvis - Trailer (Deutsch) HD

Mit der Weltpremiere in Cannes stellt Regisseur Baz Luhrmann (Romeo + Julia) seinen ersten Spielfilm seit Der große Gatsby aus dem Jahr 2013 vor. In derselben Sektion läuft übrigens auch der neue Film von Mad Max: Fury Road-Mastermind George Miller: der epische Fantasyfilm Three Thousand Years Of Longing mit Tilda Swinton und Idris Elba.



Der Wettbewerb von Cannes 2022: Ohne deutsche Beteiligung, aber voller Regie-Größen

Deutschland muss im Wettbewerb um die Goldene Palme draußen bleiben, dafür protzte Festival-Direktor Thierry Frémaux mit einigen Größen des internationalen Kinos in der Vorstellung des Programms.

Erstmals hat es die bei der Berlinale ausgezeichnete Claire Denis (High Life) in den Wettbewerb geschafft, womit die Cannes einen blinden Fleck seiner Programm-Auswahl endlich korrigiert. Darüber hinaus warten neue Filme von Hirokazu Koreeda (Shoplifters), der Dardenne-Brüder (Zwei Tage, eine Nacht), Ruben Östlund (The Square) und Cristian Mungiu (4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage) auf die neugierigen Augen des Publikums. Sie alle haben übrigens schon (mind.) eine Goldene Palme auf dem Kaminsims stehen.

Auch in den Nebensektionen glänzt Cannes mit einigen großen Namen, darunter mit Ethan eine Hälfte der Coen-Brüder und auch Olivier Assayas, der die Serien-Variation seines modernen Klassikers Irma Vep vorstellt, in der unter anderem Alicia Vikander und Lars Eidinger mitspielen.

Mit Top Gun 2: Das Programm der 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes:

Hier findet ihr die ersten Filme im Programm des Festivals von Cannes. 10 weitere sollen in den nächsten Tagen angekündigt werden.

Offizielle Auswahl - Wettbewerb

Außer Konkurrenz

Un Certain Regard

Les Pires von Lise Akoka und Romane Gueret

Burning Days von Emin Alper

Metronom von Alexandru Belc

All the People I'll never be von Davy Chou

Sick of Myself von Kristoffer Borgli

Domingo and the Midst von Ariel Escalante Meza

Plan 75 von Hayakawa Chie

Beast von Riley Keough und Gina Gammell

Corsage von Marie Kreutzer

Butterfly Vision von Maksim Nakonechnyi

Godland von Hlynur Palmason

Rodeo von Lola Quivoron

Joyland von Saim Sadiq

The Stranger von Thomas M. Wright

The Silent Twins von Agnieszka Smocynska

Cannes Premiere

Special Screenings

All that Breathes von Shaunak Sen

The Natural History of Destruction von Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind von Ethan Coen

Midnight Screenings

Hunt von Lee Jung-Jae

Moonage Daydream von Brett Morgen

Fumer Fait Tousser von Quentin Dupieux

Weitere Fakten zum Filmfestival von Cannes 2022

Die 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden vom 17. bis zum 28. Mai 2022 in der südfranzösischen Küstenstadt statt.

in der südfranzösischen Küstenstadt statt. Die Jury ist bislang noch nicht bekannt.

Es gab dieses Jahr um die 2200 Einreichungen und es könnten noch Filme nachgereicht werden, weil die Postproduktion vielfach eng wird (via Patrick Wellinski ).

Moviepilot wird vor Ort wieder von dem Spektakel an der Croisette berichten.