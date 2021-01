Action-Feuerwerk mit Tom Cruise bei Sat.1: Wegen dieser Szene lohnt sich der ganze Film

Heute Abend strahlt Sat.1 Mission: Impossible 5 mit Tom Cruise aus. Die beste Sequenz des Films überragt die spektakulären Stunts durch virtuose Eleganz und packende Spannung.

Spätestens seit Teil 4 scheint es bei der Mission: Impossible-Reihe darum zu gehen, jeden noch so atemberaubenden Stunt mit einer noch spektakuläreren Idee zu toppen. Einige dieser großartigen Stunts und Action-Setpieces lassen sich auch in Mission: Impossible 5 - Rogue Nation bestaunen, den Sat.1 heute um 20:15 Uhr ausstrahlt.

Der fünfte Teil des Franchise beginnt direkt mit einer fantastischen Sequenz, in der sich Tom Cruise als Ethan Hunt an ein abhebendes Flugzeug hängt. Ohne Stunt-Double hat der Schauspieler die Szene selbst gedreht und sorgt dadurch umso mehr für staunende Gesichter und offene Münder.

Für mich kommt das Highlight von Mission: Impossible 5 aber etwas später. Nach knapp 30 Minuten entfesselt Regisseur Christopher McQuarrie eine Opern-Sequenz, die alle anderen Stunts und Actionszenen des Blockbusters überragt.

Die Opern-Szene in Mission: Impossible 5 fesselt mit virtuoser Eleganz

Für die rund 10-minütige Sequenz tauchen Ethan und Benji (Simon Pegg) in der Wiener Staatsoper unter, um den Hauptbösewicht aufzuspüren und zu verfolgen. Die Lage wird aber schnell komplizierter. Neben Ethan und Benji haben sich mehrere Personen hinter die Kulissen der Aufführung geschlichen, um den anwesenden österreichischen Kanzler bei einem Attentat zu ermorden.

Als die beiden die Attentäter*innen bemerken, beginnt ein hochspannender Wettlauf gegen die Zeit, um das Leben der Zielperson zu retten. Dabei verwandelt sich die Sequenz selbst in ein virtuos in Szene gesetztes Bühnenstück, für das McQuarrie die musikalische Untermalung der Oper über die Bilder seiner Thriller-Einlage legt.

Kein Wort wird hier zu viel gesprochen, während der Regisseur auf die Kraft des Spannungskinos aus Bildern und Tönen setzt, um jede Einstellung mit grandiosen Schnitten an die Dramatik der parallel aufgeführten Oper anzugleichen.

Wer sich Opernbesuche vor allem als stinklangweilige Plichtveranstaltung vorstellt, bekommt in Mission: Impossible 5 wahrscheinlich den spannendsten Opernbesuch seines Lebens zu sehen - auch wenn der nicht unbedingt viel mit der Realität zu tun hat.

Trotzdem steht die Sequenz in Rogue Nation für mich über allen anderen Action-Sequenzen des Films. Zur Dramatik der klassischen Opernmusik lässt Christopher McQuarrie die Figuren in schwindelerregenden Höhen gegeneinander kämpfen. Daneben kündigt der Verlauf der bekannten Arie Nessun dorma den fatalen Schuss des geplanten Attentats an und treibt wie ein Countdown den Puls in die Höhe.

Und dann ist da ja auch noch die großartige Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, die das mitreißende Duell zwischen den Parteien als Doppelagentin mittendrin auf die Spitze treibt.

© Paramount Rebecca Ferguson in Mission: Impossible - Rogue Nation

Mission: Impossible 5 bietet einige spektakuläre Stunts, wenn sich Tom Cruise wie anfangs schon erwähnt an ein abhebendes Flugzeug hängt oder minutenlang unter Wasser die Luft anhält. Ich muss die Luft beim fünften Teil des Franchise aber am längsten bei der herausragenden Opern-Sequenz anhalten, die für mich das Highlight des Blockbusters ist.

Mission: Impossible - Rogue Nation läuft heute Abend um 20:15 Uhr bei Sat.1. Mit einem Abo könnt ihr den Blockbuster zurzeit auch bei Netflix und Amazon Prime Video streamen.

