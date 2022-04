Action-Fortsetzung nach 28 Jahren: Netflix spendiert Kult-Reihe doch noch 4. Teil

Vor gut zweieinhalb Jahren kündigte Netflix Beverly Hills Cop 4 an. Nach einem Rückschlag ist jetzt wieder Leben in die Entwicklung des Eddie Murphy-Sequels gekommen.

Nachdem Eddie Murphy selbst jahrelang über eine Fortsetzung von Beverly Hills Cop sprach, kündigte Netflix die Entwicklung von Teil 4 Ende 2019 offiziell an. Neben dem Star in der Hauptrolle sollte das Bad Boys For Life-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah die Regie übernehmen. Die beiden haben das Projekt jedoch verlassen und so wurde es zuletzt still um Beverly Hills Cop 4.

Jetzt gibt es aber ein großes Netflix-Lebenszeichen zum Sequel des Action-Kults: ein neuer Regisseur für Beverly Hills Cop 4 ist gefunden und die Produktion geht wieder vorwärts.

Netflix verpflichtet aufstrebenden Regisseur für Beverly Hills Cop 4 mit Eddie Murphy

Wie Deadline berichtet, wurde Mark Molloy als Regisseur für das Sequel verpflichtet. Bisher hat der Australier Werbeclips und Kurzfilme gedreht. Beverly Hills Cop 4 ist dadurch Molloys Spielfilmdebüt.

Schwelt mit dem Trailer zum ersten Beverly Hills Cop in Nostalgie:

Beverly hills Cop - Trailer (Deutsch)

Zuletzt entstand mit Der Prinz aus Zamunda 2 schon ein Sequel zu einem der größten Eddie Murphy-Hits. Durch die Pandemie musste die Produktion von Beverly Hills Cop 4 aber erstmal pausiert werden. Das ursprüngliche Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah stieg außerdem aus, um den kommenden Batgirl-Film für HBO Max zu drehen.

Im Kino startete der erste Beverly Hills Cop-Film 1984. Die erfolgreiche Actionkomödie zog zwei Fortsetzungen nach sich. Beverly Hills Cop III ist zuletzt 1994 erschienen. Wann Teil 4 bei Netflix zum Streamen kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.