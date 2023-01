Action-Gott verrät herzerwärmende Geste von Robert Downey Jr.: "Die Welt braucht mehr von solchen Filmen"

Avengers-Star Robert Downey Jr. liebt Actionfilme wie Olympus Has Fallen. Das hat Genre-Ikone Gerard Butler jetzt in einem aktuellen Interview über eine liebevolle E-Mail enthüllt.

Fans von Gerard Butler dürfen sich freuen, denn Anfang Februar kommt ein neuer Actionkracher mit dem Star in die Kinos. In Plane muss er als Pilot eine beschädigte Maschine in einem Kriegsgebiet landen und dann gegen rebellische Feinde verteidigen.

Vor dem Kinostart des Films hat Butler jetzt selbst enthüllt, dass auch Avengers-Star Robert Downey Jr. zu den Fans seiner Arbeiten zählt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Plane:

Plane - Trailer (Deutsch) HD

Robert Downey Jr. liebt Olympus Has Fallen mit Gerard Butler

Im Interview mit Uproxx zu Plane wird der neue Streifen des Stars mit Actionfilmen aus den 90ern verglichen, die so heutzutage nicht mehr oft gemacht werden. Das erinnert Butler an eine Anekdote zu Robert Downey Jr.:

Nun, es ist lustig, weil Robert Downey Jr. mir die netteste E-Mail nach Olympus Has Fallen geschrieben hat. Das ist die gleiche Stimmung. Er sagt: 'Die Welt braucht mehr von diesen Filmen.

Das sind die Filme, als ich als Kind in New York war, und die Leute haben die Leinwand angeschrien und warfen Dinge und sagten: 'Nein!' und applaudierten und jubelten. Und ich denke, das ist es, was dieser Film ist, er erinnert an eine Zeit, wo du buchstäblich in der Energie der Gruppe bist und alle entweder Angst haben oder dich anfeuern.

Schon gelesen? Für Geostorm injizierte sich Gerard Butler das Gift von 23 Bienen



Olympus Has Fallen wurde damals ein Hit an den Kinokassen und startete für Butler ein Franchise mit den Fortsetzungen London Has Fallen und Angel Has Fallen. Ab dem 2. Februar 2023 könnt ihr den Actionstar in seinem neusten Genre-Kracher erleben. Dann startet Plane bei uns in den Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Seid ihr auch so große Fans von Olympus Has Fallen mit Gerard Butler?