Action-Kracher bei Netflix: Nur Gerard Butler kann den Dritten Weltkrieg verhindern

Gerard Butler sorgt für Action und Spannung bei Netflix. Als US-Kapitän Joe Glass begibt er sich auf eine Mission, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern.

Falls ihr auf der Suche nach einem nervenaufreibenden Action-Thriller mit Gerard Butler in der Hauptrolle seid, haben wir genau den richtigen Film für euch. Bei Netflix begibt sich der Star aus Olympus Has Fallen, Plane und Co. in die Tiefen des Ozeans, um eine nukleare Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland zu verhindern.

Die Rede ist von Hunter Killer aus dem Jahr 2018. Bei dem Film handelt es sich um eine Adaption des Romans Firing Point aus der Feder von George Wallace und Don Keith. Eine Dekade lang war das Projekt in der Produktionshölle, ehe es im Kino veröffentlicht wurde. Aktuell könnt ihr euch das Ergebnis auch bei Netflix anschauen.

Hunter Killer bei Netflix: Hoch spannender Action-Thriller mit Gerard Butler in der Hauptrolle

Die Geschichte von Hunter Killer beginnt im nördlichen Eismeer, wo das US-amerikanische U-Boot USS Tampa Bay Jagd auf das russische U-Boot RFS Konek macht. Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Ohne einen Angriff seitens der Amerikaner explodiert das russische Kriegsschiff, ehe ein Torpedo die Tampa Bay versenkt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hunter Killer schauen:

Hunter Killer - Trailer (Deutsch) HD

Daraufhin wird Kapitän Joe Ross (Gerard Butler) mit einer Rettungsmission beauftragt. Mit der USS Arkansas soll er die Überlebenden des Zwischenfalls bergen. Was die Sache noch komplizierter macht: Aufgrund der Spannungen zwischen den USA und Russland steht die Welt kurz vor einem Dritten Weltkrieg. Nur Ross kann ihn verhindern.

Obwohl sich die Prämisse von Hunter Killer nach einem klassischen Action-Thriller anhört, der mit vertrauten Genre-Elementen spielt, hat es erstaunlich lange gedauert, bis der Film in Produktion ging. Bevor Donovan Marsh die Regie übernahm, waren sechs (!) andere Filmemacher im Gespräch, angefangen bei Pierre Morel und Phillip Noyce über Antoine Fuqua und McG bis hin zu Steven Quale und Martin Campbell.

Der nächste Action-Thriller mit Gerard Butler steht schon vor der Tür und heißt Kandahar

Wenn ihr keine Lust auf Streaming habt und Gerard Butler lieber auf der großen Leinwand sehen wollt, gibt es gute Nachrichten: Kandahar, sein neuester Actionfilm, startet bereits am 17. August 2023 in den deutschen Kinos. Darin spielt Butler einen Agenten, der eine Mission in Afghanistan erfüllt. Als seine Tarnung auffliegt, muss er das Land so schnell wie möglich verlassen. Doch eine Gruppe Killer ist ihm schon auf den Fersen.

