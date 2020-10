Action-Kult mit Bruce Willis bei Netflix: Weihnachten kommt 80 Tage früher

Bei vielen Filmfans ist Stirb langsam Pflichtprogramm in der jährlichen Weihnachtszeit. Netflix hat das Fest jetzt schon mal vorverlegt und das ganze Franchise mit Bruce Willis zum Streamen bereitgestellt.

Filmfans stellen sich jedes Jahr zu Weihnachten ihr Programm aus Klassikern oder Lieblingsstreifen zusammen, die in der festlichen Zeit nicht fehlen dürfen. Einer der Filme, der hier auch ständig auftaucht, ist Stirb langsam mit Bruce Willis. Auch wenn dieser für viele gar kein klassischer Weihnachtsfilm ist, spielt er zumindest an Heiligabend und landet alleine dadurch regelmäßig in vielen Top-Listen der besten Weihnachtsfilme.

Auch wenn gerade erst Oktober ist, hat sich Netflix trotzdem schon eine witzige Aktion erlaubt. Über 80 Tage vor Weihnachten hat der Streamingdienst die komplette Stirb langsam-Reihe schon jetzt im Streaming-Angebot.

Netflix kündigt Stirb langsam-Reihe mit Tweet als Stream an

Auf Twitter kündigte Netflix auf humorvolle Art an, das Stirb langsam-Franchise lange vor der Weihnachtszeit als Stream verfügbar gemacht zu haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn es immer noch zu Diskussionen über Stirb langsam als passenden Weihnachtsfilm kommt, wurde das Thema im Dezember 2018 vom Studio selbst mit einem coolen Video aufgegriffen. 20th Century Fox fertigte extra einen neuen Trailer an, der den Actionklassiker mit Bruce Willis ein für alle Mal als idealen Film für die festliche Stimmung verpackt.

Schaut den weihnachtlichen Trailer zu Stirb langsam

Die Hard - Trailer The Greatest Christmas Story (English) HD

Nach dem fünften Teil ist es um das Stirb langsam-Franchise in letzter Zeit ruhig geworden. Ein geplanter 6. Film, der von John McClane auf zwei Zeitebenen als jüngere und bekannte Version handeln soll, kommt nicht so recht in Fahrt.



Ein entscheidender Grund für Stirb langsam 6 in der Produktionshölle dürfte die Übernahme des Studios 20th Century Fox durch Disney sein. Vermutlich weiß der Mäusekonzern mit dem härteren Franchise nicht mehr viel anzufangen.

Streamt ihr Stirb langsam 1-5 jetzt schon bei Netflix oder wartet ihr noch bis zur richtigen Weihnachtszeit?