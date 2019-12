Adventskalender: Gewinnt ein iDream Kopfmassagegerät als Zusatzpreis

Weihnachten ist da! Deswegen könnt ihr bei unserem diesjährigen Adventskalender heute den Zusatzpreis abstauben. Dafür müsst ihr nur alle Lösungsbuchstaben der letzten 24 Türchen zu einem Wort zusammenstellen.

Wir wünschen euch Frohe Weihnachten! Und mit dem heutigen Fest endet auch unser diesjähriger Adventskalender mit einem tollen Zusatzpreis. Wir hoffen, wir konnten euch die alljährliche Warterei auf Weihnachten mit tollen Geschenken versüßen.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die den Adventskalender mit liebem Engagement und fantastischen Fan-Paketen zusammengestellt haben!



So gewinnt ihr den Zusatzpreis

Wenn ihr in den vergangenen 24 Tagen alle Rätsel gelöst habt, dürftet ihr nun 24 Buchstaben gesammelt haben, die in der richtigen Reihenfolge einen legendären Spruch ergeben. Unten auf dieser Seite sind noch einmal alle vergangenen Türchen verlinkt, damit ihr die Rätsel (erneut) machen könnt.

Ab heute könnt ihr uns das Lösungswort im unten stehenden Formular mitteilen. Dazu habt ihr bis zum 27. Dezember 2019 um 8:00 Uhr Zeit.

Die Gewinner des gestrigen Rätsels sowie der Gewinner oder die Gewinnerin des Zusatzpreises werden am 27. Dezember um 9:00 Uhr in diesem Artikel an dieser Stelle bekannt gegeben!

Zusatzpreis: Das könnt ihr gewinnen

Mit dem heutigen Gewinn könnt ihr das Jahr mit Entspannung beginnen. Das Kopfmassagegerät iDream 3 ist eine Kombination aus Luftdruck-, Vibrations- und Druckpunktmassage und bietet auch eine Wärmezufuhr via Infrarot. Mittels Fernbedienung könnt ihr entspannende Töne, die Temperatur und die Art der Massage einstellen.

Zur Verfügung gestellt wird das iDream 3 Massagegerät von radbag, einem Online-Shop für coole und witzige Gadgets und originelle Geschenke.

Schickt uns das Lösungswort

Wir weisen darauf hin, dass das Gewinnspiel nur registrierten Moviepilot-Nutzern zur Verfügung steht. Unsere Nutzungsbedingungen können HIER und die allgemeinen Teilnahmebedingungen für unsere Gewinnspiele können HIER nachgelesen werden. Mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel akzeptiert ihr unsere Datenschutzbestimmungen.

Bitte beachtet, dass die jeweiligen Sponsoren für den Versand des Gewinns verantwortlich sind und wir deinen (Klar-)Namen und deine Adresse an sie weitergeben müssen, solltest du als Gewinner ausgelost werden. Nimmst du an diesem Gewinnspiel teil, erklärst du dich mit der Datenweitergabe zum Zweck des Versands einverstanden. Ferner haben die Sponsoren die Auflage, deine Daten nach Erlöschung des Zwecks, in diesem Fall Versand des Gewinnes, zu löschen.

Alle Preise des diesjährigen Adventskalenders auf einen Blick

Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen und Mitraten. Meldet euch gerne bei Fragen zum Adventsquiz und schickt uns gerne Anregungen. Wir wünschen euch eine wundervolle Vor-Weihnachtszeit.

Seid ihr auf das Lösungswort gekommen?