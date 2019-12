Adventskalender: Gewinnt ein Fan-Paket zu Spione Undercover in Türchen 21

Weihnachten naht und unser jährlicher Adventskalender öffnet sich wieder für euch. Rätselt mit und gewinnt täglich tolle Preise für euch oder eure Liebsten.

Der erste Advent läutet eine besonders besinnliche Zeit ein. Wir mummeln uns zuhause ein, während wir mit den Liedern von Frank Sinatra von einer weißen Weihnacht träumen und auf Heiligabend warten. Diese ohnehin süße Warterei möchten wir euch mit unserem Adventsrätsel noch mehr versüßen, bei dem ihr mit Wissen und etwas Glück 24 Tage lang täglich fantastische Preise gewinnen könnt.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die den Adventskalender mit liebem Engagement und fantastischen Fan-Paketen zusammengestellt haben.



So gewinnt ihr beim Adventskalender

Dieses Jahr erwarten euch bei uns 24 Minispiele und Rätsel, bei denen ihr Szenenbilder einem Film zuordnet, Quizfragen bewältigt und vieles mehr. Ihr müsst nur vier von fünf Fragen richtig beantworten, um zu gewinnen. Täglich könnt ihr Blu-rays, Komplette Serien-Boxen, Kinotickets, Film- und Serien-Merchandise und vieles mehr abstauben.

Seid ihr erfolgreich, erhaltet ihr am Ende der jeweiligen Aufgabe einen Lösungsbuchstaben, den ihr euch notieren solltet. Schickt ihn uns im Gewinnspiel-Formular und mit etwas Glück gewinnt ihr den Tagespreis. Am Schluss gilt es, alle Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Im Finale am 25. Dezember könnt ihr mit dem Lösungswort den Zusatzpreis abstauben.

Die Gewinner bzw. Gewinnerinnen des heutigen Rätsels werden in dem Artikel am Montag um 10:00 Uhr bekanntgegeben!



Türchen 21: Das könnt ihr heute gewinnen

Heute können drei Gewinner jeweils zwei Kinokarten für Spione Undercover gewinnen, dem Animationsfilm, der ab dem 25. Dezember 2019 in den deutschen Kinos zu sehen ist. Darin arbeiten ein erfahrener Top-Agent (im Original gesprochen von Will Smith) und ein junger Wissenschaftler (Tom Holland) zusammen, um die Welt zu retten.

Zusätzlich zu den Kinokarten bekommen die Gewinner jeweils Buttons, ein Notizbuch, ein T-Shirt und passend zum Film ein Handy-Mikroskop mit Spione Undercover-Branding.

Türchen 21: Löst das Rätsel für den Lösungsbuchstaben

Was ihr heute tun müsst, um an den gesuchten Buchstaben zu kommen: Löst einfach die Fragen, die unser Quiz für euch bereithält. Solltet ihr sie richtig beantwortet haben, wird euch der Buchstabe eingeblendet. Bis morgen, 22. Dezember 2019, 8:00 Uhr habt ihr Zeit, um an der Verlosung für den Preis hinter dem einundzwanzigsten Türchen teilzunehmen. Schickt uns die Lösung unten im Formular.

Türchen 21: Schickt uns den Lösungsbuchstaben

Alle Preise des diesjährigen Adventskalenders auf einen Blick

Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen und Mitraten. Meldet euch gerne bei Fragen zum Adventsquiz und schickt uns gerne Anregungen. Wir wünschen euch eine wundervolle Vor-Weihnachtszeit.

Habt ihr den Lösungsbuchstaben bekommen? Findet ihr die Quizfragen schwer?