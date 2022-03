"Aggressiv vergessbar": Sci-Fi-Epos Halo sorgt für enttäuschende Kritiken

Eine gefühlte Ewigkeit haben Sci-Fi-Fans auf die Halo-Serie gewartet. Nun sind die ersten Kritiken da. Doch das Echo ist eher verhalten

10 Jahre haben Fans auf Halo gewartet, nun bringt Sky die Sci-Fi-Serie nach Deutschland. Mittlerweile gibt es auch die ersten englischsprachigen Kritiken. Und die können der Videospiel-Adaption bisher nur wenig Begeisterung abgewinnen.

Dabei sollte der Kampf des Supersoldaten Master Chief (Pablo Schreiber) gegen die pietistischen Aliens der Allianz eigentlich ein absolutes Fest werden. Doch die Serie scheint diesem Anspruch an vielen Fronten nicht gerecht zu werden.

"Schreiber ist das Interessanteste an Halo, aber das sagt noch nicht viel aus", schreibt etwa AV Club und erklärt: "Das Ganze wird durch das Drehbuch zunichte gemacht". Auch The Hollywood Reporter spricht in einer äußerst negativen Kritik von "ungeschickten Schauspielern mit ungeschickten Dialogen" und hält die Serie als The Mandalorian-Verschnitt für "aggressiv vergessbar".

Uneinig scheint sich die Kritik bei Action und Effekten zu sein: Die Meinung liegt hier irgendwo zwischen einem "weise genutzten Budget" (via Variety ) und "[Actionszenen] ohne Sinn für Kraft oder Schwere" (THR).

Nach diesem äußerst verhaltenen Kritiker-Echo entsteht der Eindruck, dass es sich bei Halo nicht per se um eine schlechte Serie handelt. Sie scheint vielmehr stark austauschbar zu sein.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie Halo zu Sky?

Ihr solltet den Kopf aber nicht hängen lassen: Viele der Kritiken basieren nur auf den ersten zwei Folgen der Serie. Wenn sie also am 24. März 2022 auf Sky startet, hat die sechsteilige erste Staffel noch ein wenig Zeit, den Kurs zu korrigieren.

